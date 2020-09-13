Футбольный матч между "Ротором" и "Краснодаром" отменён из-за COVID-19

Матч футбольного чемпионата российской премьер-лиги между "Ротором" и "Краснодаром", который должен был начаться в семь часов вечера воскресенья, отменён из-за массовых случаев заболевания коронавирусом в волгоградской команде.

В субботу в "Роторе" было выявлено семь случаев заражения, заболевшие игроки были изолированы, при этом в клубе заявляли, что здоровых футболистов хватит на то, чтобы заполнить заявку на предстоящую игру.

Однако утром в воскресенье в "Роторе" провели повторное тестирование, по итогам которого были выявлены новые случаи заболевания. В связи с этим руководство РПЛ отменило игру, объяснив решение невозможностью обеспечить безопасность её проведения.

О том, будет ли матч перенесён, или же "Ротору" засчитают техническое поражение, пока не сообщается.