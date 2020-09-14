"Заменить на акулу". Блогеры обсуждают судьбу Ленина и Мавзолея

В пятницу Союз архитекторов России объявил конкурс проектов использования Мавзолея без тела Ленина. В обосновании конкурса авторы написали, что, хотя здание Мавзолея является историческим и культурным памятником и охраняется ЮНЕСКО, нахождение там тела Ленина противоречит христианской православной традиции. Поэтому Ленина нужно убрать, а Мавзолей оставить на месте и найти ему новое применение.

Предложение сразу же вызвало живой отклик у бывшего главного редактора "Независимой газеты", а ныне политолога и одного из главных "охранителей" Виталия Третьякова.

Бывший обозреватель той же газеты, а ныне ещё один из ведущих охранителей, Максим Соколов, тоже выступает против, хоть и не так эмоционально.

Выносить надо было в 91-м, тогда бы все сошло с рук. А в 2020-м -- и неприлично, и глупо.

И Сергей Марков, другой бывший демократ, а ныне "государственник", недоволен идеей и её авторами.

Архитекторы - коррупционеры, отстаньте от Ленина! Объявление конкурса на новые формы использования мавзолея Ленина после якобы его захоронения - это дикость и свидетельство морального разложения тех, кто его объявил. Объявившие его Общества архитекторов достойны и общественного осуждения и проверки и переизбрания руководства. Поскольку моральных проверок у нас в законодательстве не предусмотрено, - подойдут проверки финансовые, налоговые или санитарные. Этот конкурс это ведь оскорбление десятков миллионов людей. КПРФ это главная партия оппозиции. За нее голосуют десятки миллионов людей. Зачем архитекторы- активисты их оскорбляют? Большинство в России против ликвидации мемориала за Красной площади, справедливо полагая, что, если уберут мемориал, то на месте захоронения Ленина сделают что то невыразимо пошлое и коммерческое. В стиле точечной уплотнительной застройки.

И большинство людей категорически против, чтобы власть вместо решения реальных проблем бегала туда и обратно с телами покойников. Любых покойников.

И абсолютное большинство людей требуют уважения к великим людям России, - ко всем великим людям. А Ленина считают великим человеком абсолютное большинство.

И также абсолютное большинство хочет, чтобы памятники Ленину стояли по всей стране как укор нынешним олигархам, - вы еще не сделали свой план ГОЭЛРО, вы пока еще не совершили великие дела. Сначала сделайте что-нибудь великое, сравнимое с тем, что сделал Ленин. А только потом получите право что то там менять.

Пошлость сообщества архитекторов особенно ярко проявляется на фоне того, что именно московские архитекторы разрешают и разрабатывают те чудовищные здания, которые строят сейчас и которые прозвали "человейники", - будущие гетто. Вместо того, чтобы строить красивые города, они за взятки одобряют уродливые микрорайоны и оскорбляют десятки миллионов людей.

В общем, идея не нашла поддержки среди "патриотов" и тем более коммунистов.

НеВротик

Нет ничего оскорбительного в том, чтобы буднично перезахоронить тело Ленина. А мавзолей, памятник мировой архитектуры, использовать по разумному назначению: например, устроить там экспресс-музей триумфов советской эпохи (кажется, про что-то такое когда-то в прежней жизни фантазировал Мединский).



***

Но это если только в сферическом вакууме.



Для того, чтобы предметно ставить такой вопрос, должны вызреть как минимум два обстоятельства.



(1) Должна рассосаться общественная среда, в которой перезахоронение Ленина инициируется и воспринимается однозначно как вызывающее национальное членовредительство — то есть как назойливое вычёркивание из истории и культуры России целого ХХ века.



(2) Должны окончательно сгинуть на помойке дешёвые политические спекулянты, которые будут на этом мутить свой местечковый хайп.



А пока что — лучше не трогать.

Китайская угроза

С чего вы взяли, что душа Ленина гремит цепями по ночам на Красной Площади, а не обитает давно в райских кущах? У вас для определения этого специальный амперметр есть, или вы ничтоже сумняшеся за Бога этот вопрос решили?

И второй момент, на месте истинно верующих я бы не за атеистов головой болел, а за пастырей, любителей золотой нанопыли, исчезающих ролексов и прочих дьявольских непотребств, ибо сказано в священном писании об узости игольного ушка для всякого горба, привязанного к земным искушениям.

Очень популярно среди "патриотов" предложение переустроить вместо Мавзолея Ельцин-центр.

Как водится в подобных случаях, нашлись люди, решившие, что "вбросом" про Мавзолей общественность отвлекают от чего-то более важного.

Эль Мюрид

В очередной раз поднята тема захоронения Ленина плюс к этому добавилась тема использования Мавзолея, когда тело вынесут. Мало того - уже возникла тема сноса Мавзолея. В рамках такой идеи логично превратить Мавзолей или его место в пафосный ресторан в стиле бандитского Петербурга. С гостями с юга, свадьбами, стрельбой из автоматов в воздух и парковкой для люксовых автомобилей владельцев жизни. И терками за эту жизнь на открытой веранде - бывшей трибуне. Символично и знаково - бандиты победили окончательно.

Почему снова началась эта унылая волынка, в общем-то, понятно - когда дела идут неважно, нужно забросить тему, по которой однозначно имеется раскол в обществе. Сунуть в муравейник горящую палку. Отвлекающий маневр. То, что он на костях, никого не смущает: у нынешних из святого остались только деньги.

У этой темы есть вполне очевидное решение. Не вы ложили - не вам и вынимать. Есть история, она такая какая есть. Мавзолей и Ленин - ее часть. Так же как и некрополь на Красной площади. Когда вы подохнете, еще хорошо, если ваши кости не бросят собакам. Где им и место. На фоне людей, похороненных на Красной площади, нынешняя братва, начиная с величайшего геополитика - меньше молекулы. И не им решать, что делать с титанами прошлого.

"Либералам" идея, наоборот, в целом понравилась.

Движение Сорок Сороков

Сам Ленин был бы благодарен, если бы его перестали мучить и похоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с матерью, как он и просил.

Понятно, что коммунисты цепляются за мумию Ленина, как за символ. Но даже среди них есть много здравых людей, которые понимают, что период экзальтации по коммунизму прошёл, и сейчас "мощи" Ленина в мавзолее не так важны и символичны. И почитание могилы было бы не намного меньше, чем мавзолей. А вот самому Ленину лучше бы было на кладбище, а не в подвешанном состоянии, накаченным химикатами.

Геннадий Андреевич, вы же здравый человек и всё понимаете. Ну отпустите Ленина на кладбище, пусть покоится в земле, как человек.

Серпом По

Сегодня вот папа Зю снова словоохотливо паразитировал на советских мифах, прикрываясь при этом новой путинской обнуленной Конституцией и атакуя потертыми пропагандистскими клише о "русском мире".



В очередной раз защищал мумию Ильича. На этот раз от инициативы Союза архитекторов России собрать банк идей по эксплуатации Мавзолея на случай, если тело Ленина будет захоронено.



Зря старается "оппортунист" Зюганов. Во-первых, рано или поздно, но тело советского вождя все равно будет предано земле. Во-вторых, даже большинство тех россиян, что голосуют до сих пор от безысходности за "комми", прекрасно все понимают. И про Зюганова, и про его многоактовый спектакль по защите "красной веры" вперемешку с православной. Надоел своим вылизыванием Путина.



Многие выдвигают встречные предложения. Самое скромное из них – Ленина оставить, но брать за вход деньги.

Антон Долин

МАВЗОЛЕЙ. РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Раз уж зашла речь о возможном переустройстве Мавзолея, не смолчу и расскажу о своей давней идее.

Напомню в двух словах суть проблемы.

Сносить Мавзолей жалко - красивый и уникальный памятник архитектуры.

Выносить и хоронить Ленина страшно - что-то вроде кощунства выходит, ну и коммунисты возмутятся.

Устраивать внутри Мавзолея нечто иное неправильно - все ж таки это гробница.

Но и организованное многолетнее поклонение мумии вождя, угробившего миллионы людей и целую страну (как минимум по мнению многих), выглядит с каждым годом все неуютнее.

Итак,

1. Мавзолей остаётся Мавзолеем с мумией Ленина внутри. Это не обсуждается.

2. Вход надо открыть не в специальные сложные часы, а каждый день с 10 до 18.

3. Никакого почетного караула. Только один охранник на рамке и неприветливая бабулька-смотрительница.

4. Вход платный (сейчас бесплатный), рублей 200. Для льготных категорий бесплатно.

5. (Самое важное) На выходе пристроить киоск с сувенирами - открытками, блокнотами и ластиками.

Таким образом не нарушаются традиция и замысел архитектора, но происходит ненавязчивая десакрализация и музеизация, как с большинством древних некрополей.

Плеваться и громко разговаривать надо, разумеется, запретить.

По-моему, действенный план. И малобюджетный.

Юрий Аввакумов

В «копилку идей» Союза архитекторов России о функционировании мавзолея Ленина. Скажу сразу - Ленина лучше не трогать. Не потому, что держать мумию в саркофаге не по-христиански - вполне по-христиански. Вся разница в материале саркофагов - у кого-то каменные, а у этого стеклянный. И не потому, что в цивилизованных странах так не поступают - поступают. Держат же англичане в лондонском университете мумию Джереми Бентама, изобретателя идеальной тюрьмы - паноптикума. И не потому, что напоказ - это плохо. Вспомним про египетские мумии в пушкинском музее и про многочисленные реликварии в православных и католических соборах. Некоторые любители эти мощи не только разглядывают, но и целуют… Мавзолей - это наше политическое наследие, и нам с ним жить. Как жить - другой вопрос. Часовых сняли и прием в пионеры отменили - уже хорошо. Но, на мой взгляд недостаточно. ￼Общество ничего не знает об устройстве этого сооружения, о подземной его части, о фунционировании, о том, во что налогоплательщикам обходится это предприятие. По данным 2016 года о тендере госзакупок одно лишь «проведение медико-биологических работ по сохранению прижизненного облика тела Владимира Ильича Ленина» стоит 13 млн рублей в год. А коммунальные услуги? А охрана? А капремонт? Почему мы об этом ничего не знаем? В чем секрет? Эти данные непременно должны быть обнародованы. И тогда встанет вопрос: за что мы платим? Вряд ли кто сейчас готов отчислять из своей зарплаты деньги на символ несостоявшейся мировой революции «в одной отдельно взятой стране». Пусть за это платят те, кто хочет взглянуть на мумию вождя и интерьеры памятника архитектуры. Товарищ Зюганов утверждает, что в месяц таких почитателей набирается не меньше 50 тыс человек. Вот пусть они и платят. Посчитайте - всего 25 руб за билет, и хватит на «сохранение прижизненного облика». А если билет будет стоить сто рублей, так хватит и на коммуналку и на охрану. А не хватит, так поднять цену на билеты. Музеефикация вместо сакрализации. Вот решение вопроса. И не надо конкурсы городить.

Есть люди, которым выноса недостаточно, и они всё-таки хотят снести и здание Мавзолея.

Алексей Хмель

Не испытаю ни малейшего сожаления, если мавзолей на Красной площади просто снесут. Напротив, я думаю, что испытаю облегчение и удовлетворение. На этом месте можно было бы поставить памятник жертвам советского эксперимента — но не сегодня. Сейчас в России, в инстанциях, которые утверждают памятники, нет силы, которая выбрала бы достойный вариант, потому что на это нет ни политической воли, ни запроса в обществе.

Если кому-то мавзолей кажется значительным в архитектурном смысле (я не из их числа), ему останется на память миллион фотографий

Виктория Кошкин

в сетях - разнообразных - спорят, как использовать мавзолей

когда делать нефиг, можно, конечно, и поспорить - дело-то увлекательное (ну, многие так считают почему-то)

на самом деле, никак мавзолей использовать не надо

его надо тупо снести

к

и из стены всех повыковыривать

и у стены всех откопать

и отправить скопом на кладбище, где покойникам самое место

а на площади надо ярманки, торговые ряды по пятницам и лотки со свистульками по субботам

можно даже шапито с клованами два раза в неделю

и будет всем радость и прочая ляпота

а мертвечину всю эту - к

и чтоб даже духу ее не было до самого МКАДа

к !

извенити

Часто предлагают сделать из Мавзолея туалет.

У одной девушки весной даже был провидческий сон на эту тему.

Но есть и куда более радикальные предложения.

Денис Драгунский

МАВЗОЛЕЙ ПУСТЬ БУДЕТ МУЗЕЕМ МАВЗОЛЕЯ.

Вход по билетам. Экскурсии. Внятная экспозиция о том, как это все делалось.

Как умер Ленин, как было организовано вот это пятидневное всесоюзное паломничество для прощания с ним, как принималось решение о бальзамировании, о строительстве Мавзолея, какие были проекты, как он был сначала дубовый, потом гранитный...

Как бальзамировали и поддерживали мумию, как ее возили в Тюмень во время войны, и везли обратно.

История "почетного караула". Лаборатория. Как Ленину меняли костюмы. Как к нему присоседился Сталин, как потом его отсоседили. Помещения внутри. Буфет. Туннель в Кремль для тех, кто стоял на Мавзолее.

Выход на трибуну. Показать стульчики-подпорки, теплые вентиляторы для ноябрьских дней.

Продавать открытки, альбомы, серьезные книги, сувениры.

Что касается самого "объекта".

Разумеется, заменить его на восковую куклу.

А реальную мумию:

Либо тихо похоронить в СПб рядом с могилой М.А.Ульяновой.

Либо протащить на веревке за лошадью по улицам и площадям Москвы, сжечь и пеплом выстрелить из авиационной пушки над далеким сибирским болотом - там, где нога человека не ступала и не ступит.

Но это уж зависит от политического решения руководства.

Олег Лекманов

У меня, кстати, тоже есть предложение про Мавзолей. Давайте оттуда одного вождя вынесем, а другого поскорее внесем. А еще лучше - как в старые добрые времена - двух (если братский народ даст добро)

Наталья Маршалкович

Учитывая нездоровую сакральность этой могилы, не могу не вспомнить анекдот про «ложиться нужно завтра»

Наталья Геворкян

У меня стойкое и давнее убеждение, что пока на Красной площади погост, в том числе похоронены упыри и преступники, та история, которая началась в 1917, не закончится. Она и не закончилась. Мне нисколько не жалко мавзолея, я не архитектор, и мне в сущности плевать, как он вписал эту гробницу в общее пространство. Площади без него хуже не будет. Пусть тело номер 1 прямо с мавзолеем переместят в Симбирск, если так надо поклоняться дальше. А Сталина отправят в Гори. Да и остальных опричников хорошо бы расселить уже по кладбищам. И не опричников тоже. Это еще та радость, я думаю, для семьи Гагарина приходить на Красную площадь вместо того, чтобы тихо посидеть на могиле где-нибудь вдали от людских глаз.

Алексей Цветков

Тут вот народ ерничает по поводу предлагаемой реутилизации щусевского зиккурата. И напрасно: если подойти с деловой смекалкой, это же будет настоящий денежный гейзер. Потому что второй такой локации на свете просто нет. Поэтому, конечно, ресторан экстра-класса “У дяди Вовы”, цены можно назначать произвольные. И места для парковки вокруг - пропасть.

Теперь сам дядя Вова, этот шедевр Збарского, который за столетие обошелся стране на порядок дороже зиккурата. Его надо украсить сваровскими стразами и поставить медведем в гардеробе, с подносом, на который раздевающиеся граждане могут класть свои смартфоны, сумочки, ключи от мерсов и ампулы с “новичком”.

И, наконец, там, по слухам, есть обширный подвал с гимнастическим залом. При ресторане это незачем, переоборудовать в бордель “Сказки тетушки Инессы”.

Идею дарю любому желающему. Это минимум, чем я могу отплатить родине, которая дала мне все, что не исхитрилась отобрать.

Но есть и "либералы", которые предлагают оставить всё как есть

Илья Красильщик

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. Никто не спрашивал моего мнения, но я считаю, что в нынешней ситуации в мавзолее лучше оставить Ленина. Сейчас это мертвое во всех смыслах место. Представьте, что в наше замечательное время его оживят? Мавзолей-храм? Мавзолей в честь защитников отечества? Победы над фашизмом? Пожалуйста, пусть дедушка полежит до лучших времен.

Игорь Чубайс

С Ленты: в РФ объявили конкурс на новую концепцию мавзолея

И.Ч: Вынос тела без «выноса» и демонтажа всей созданной большевиками госсистемы, без открытого суда над ленинщиной со всеми необходимыми выводами и следствиями – это просто очередная попытка увековечить и подчистить тиранию!! Все "красное" - от роспуска ленинского ЧК-ФСБ - до возвращения имени Симбирску, Калужского проспекта в столице - все преобразовать. Создать Музей Русской Катастрофы!...

(Хрущев вынес Сталина, чтобы сохранить режим, Путин хочет вынести Ленина, чтобы сохранить режим).

Лев Рубинштейн

На тему мавзолея вот что я очень коротко думаю.

Пока на дворе та власть, какая есть, все равно ничего нормального не будет.

Ну вынесут мумию под рыдания застарелых гнойных коммунистов. А вместо мумии напихают какого-нибудь своего военно-патриотического говна.

А говно, как известно, чем свежее, тем ароматнее. Вроде как розы.