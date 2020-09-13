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"ЕР" заявила о победе. На выборах губернаторов не будет вторых туров

Председатель "Единой России", бывший глава правительства Дмитрий Медведев заявил вечером в воскресенье, что предварительные итоги голосования на выборах в регионах России свидетельствуют о победе партии. Медведев назвал результат "Единой России" "очень приличным" и "достойным". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак добавил, что все кандидаты от "Единой России" на выборах глав регионов одержали победу.

Прямые выборы губернаторов 13 сентября проходили в 18 регионах, согласно предварительным данным Центризбиркома, второго тура не будет ни в одном из них - действующие губернаторы или врио глав регионов получили более 50 процентов. Большинство из них были выдвинуты "ЕР", но некоторые шли как самовыдвиженцы, в том числе например врио главы Иркутской области Игорь Кобзев, который получает около 60 процентов голосов. Ранее регион возглавлял представитель КПРФ.

В аннексированном Севастополе на выборах губернатора побеждает Михаил Развожаев ("Единая Россия"). МИД Украины ранее выразил протест в связи с проведением голосования на территории Крыма.

"Единая Россия" лидирует также на выборах в законодательные собрания в 11 регионах, где они проводились. На втором месте как правило КПРФ, на третьем ЛДПР. В законодательные собрания не менее трёх регионов проходит партия "Новые люди" основателя Faberlic Алексея Нечаева, а в Рязанской области мандат получит партия "За правду" писателя Захара Прилепина (в заксобрание баллотировался сам Прилепин). Это значит, что эти партии смогут без сбора подписей участвовать в выборах в Госдуму в будущем году.

Сторонники Алексея Навального, как и в прошлом году, призывали голосовать по списку так называемого умного голосования - за наиболее сильных соперников кандидатов от "Единой России". Анатолий Лисицын от "Справедливой России", поддержанный "умным голосованием", побеждает на довыборах в Госдуму в Ярославской области. Также несколько кандидатов, поддержанных сторонниками Навального, лидируют на выборах в городские думы Томска и Новосибирска.

В их числе координаторы штабов Навального в Новосибирске - Сергей Бойко и в Томске - Ксения Фадеева. Именно эти города посещал Навальный в августе перед своим отравлением.

Выборы впервые проходили в три дня - Госдума ранее оперативно приняла соответствующие поправки, ссылаясь на эпидемию коронавируса. Несмотря на это, явка в большинстве регионов не превысила 50 процентов. Независимые наблюдатели отметили большое число нарушений как при организации досрочного голосования (в сети публиковались фото с избирательными урнами на автобусных остановках, лавочках и в прочих подобных местах), так и непосредственно 13 сентября. Движение "Голос" заявило о множестве случаев недопуска наблюдателей и воспрепятствования их работе. В ЦИК заявили, что большинство жалоб не нашло подтверждений. По словам Центризбиркома Эллы Памфиловой, нарушений было "очень мало".

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