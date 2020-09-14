Муфтий Чечни оправдал насилие над активистом оппозиционного чата

Муфтий Чечни Салах Межиев записал обращение к проживающему в Великобритании оппозиционному чеченскому политику Ахмеду Закаеву, в котором оправдал действия людей, подвергших насилию 19-летнего модератора оппозиционного чата Салмана Тепсуркаева. Видео размещено на странице ЧГТРК "Грозный" в инстаграме.
Муфтий заявил, что Тепсуркаев сам заслужил унижение за свои оскорбления в адрес женщин. " Кто бы это ни сделал, он отомстил за задетую честь своей матери, сестры и жены", - сказал он.
Межиев также высказался в адрес Ахмеда Закаева, который на днях заявил, что является администратором чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Муфтий пригрозил политику, что его "все равно найдут". "Как ты можешь говорить от имени чеченского народа, если твои родные от тебя отказались, и ты уже несколько лет не принадлежишь ни к одному тейпу и клану? " - заявил муфтий.
В последние несколько дней высокопоставленные чеченские чиновники записывают гневные обращения в адрес Закаева. Поводом послужило выступление оппозиционного политика в поддержку ресурса 1ADAT после резонанса, вызванного видеороликом с публичным унижением местного жителя. Глава парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы России, советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов пригрозили Закаеву.
- После публикации видео с унижением в мессенджерах стал распространяться ещё один ролик с Тепсуркаевым. На нем он заявляет, что был администратором телеграм-канала и занимался оскорблением жен и матерей высокопоставленных чиновников.
- Редакции "Новой газеты" стало известно, что похищение Тепсуркаева произошло 5 сентября, когда он находился на заработках за пределами Чечни. Уже на следующий день он оказался на территории республики, и есть основания полагать, что его держат на базе СОБР "Терек" в Грозном, сообщает издание.
- Юристы "Комитета против пыток" направили в Европейский суд по правам человека срочную жалобу в интересах Тепсуркаева.
- Телеграм-канал 1ADAT публикует информацию о похищениях и задержаниях на территории Чечни, основываясь на данных источников в правоохранительных органах и структурах власти. Авторы называют свой паблик движением, а себя и подписчиков – "борцами с режимом Рамзана Кадырова".
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