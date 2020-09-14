Муфтий Чечни оправдал насилие над активистом оппозиционного чата

Муфтий Чечни Салах Межиев записал обращение к проживающему в Великобритании оппозиционному чеченскому политику Ахмеду Закаеву, в котором оправдал действия людей, подвергших насилию 19-летнего модератора оппозиционного чата Салмана Тепсуркаева. Видео размещено на странице ЧГТРК "Грозный" в инстаграме.

Муфтий заявил, что Тепсуркаев сам заслужил унижение за свои оскорбления в адрес женщин. " Кто бы это ни сделал, он отомстил за задетую честь своей матери, сестры и жены", - сказал он.

Межиев также высказался в адрес Ахмеда Закаева, который на днях заявил, что является администратором чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Муфтий пригрозил политику, что его "все равно найдут". "Как ты можешь говорить от имени чеченского народа, если твои родные от тебя отказались, и ты уже несколько лет не принадлежишь ни к одному тейпу и клану? " - заявил муфтий.

В последние несколько дней высокопоставленные чеченские чиновники записывают гневные обращения в адрес Закаева. Поводом послужило выступление оппозиционного политика в поддержку ресурса 1ADAT после резонанса, вызванного видеороликом с публичным унижением местного жителя. Глава парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы России, советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов пригрозили Закаеву.