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Лидер группы Therr Maitz поддержал ЛГБТ на фестивале "Скрепа"

Группа Therr Maitz её лидер Антон Беляев (в центре)

Лидер группы Therr Maitz Антон Беляев, ставший хедлайнером фестиваля традиционных семейных ценностей "Скрепа" в Екатеринбурге, поддержал представителей ЛГБТ-сообщества со сцены и в соцсетях. Видео с концерта музыкант опубликовал в своем инстаграме.

"Среди моих знакомых достаточно представителей ЛГБТ-прайда, и многие из них повлияли на мою жизнь: одни помогали мне в трудных ситуациях, другие повлияли на мое мировоззрение, и я им за это благодарен, не больше и не меньше, чем всем остальным людям, что я встречал. У каждого своя история, и вы можете относиться к меньшинствам как угодно, но чего точно не стоит делать, так это бить и унижать человека только за то, что он любит не то, что любите вы, и хочет жить и чувствовать по-другому. Иногда это сложно, но найдите в себе силы. Пускай это станет традицией", – написал Беляев.

Ещё до выступления многие поклонники группы возмутились, что музыканты согласились участвовать в фестивале, организованном движением "Сорок сороков". В ответ Беляев рассказал, что не знал о характере мероприятия и его организаторах. По его словам, группу приглашали выступить на Дне семьи.

Вчера же в Екатеринбурге завершился ещё один фестиваль Ural Pride Week, который организовал Ресурсный центр ЛГБТ.

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