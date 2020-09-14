Лидер группы Therr Maitz поддержал ЛГБТ на фестивале "Скрепа"

Лидер группы Therr Maitz Антон Беляев, ставший хедлайнером фестиваля традиционных семейных ценностей "Скрепа" в Екатеринбурге, поддержал представителей ЛГБТ-сообщества со сцены и в соцсетях. Видео с концерта музыкант опубликовал в своем инстаграме.

"Среди моих знакомых достаточно представителей ЛГБТ-прайда, и многие из них повлияли на мою жизнь: одни помогали мне в трудных ситуациях, другие повлияли на мое мировоззрение, и я им за это благодарен, не больше и не меньше, чем всем остальным людям, что я встречал. У каждого своя история, и вы можете относиться к меньшинствам как угодно, но чего точно не стоит делать, так это бить и унижать человека только за то, что он любит не то, что любите вы, и хочет жить и чувствовать по-другому. Иногда это сложно, но найдите в себе силы. Пускай это станет традицией", – написал Беляев.

Ещё до выступления многие поклонники группы возмутились, что музыканты согласились участвовать в фестивале, организованном движением "Сорок сороков". В ответ Беляев рассказал, что не знал о характере мероприятия и его организаторах. По его словам, группу приглашали выступить на Дне семьи.

Вчера же в Екатеринбурге завершился ещё один фестиваль Ural Pride Week, который организовал Ресурсный центр ЛГБТ.