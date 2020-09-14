Путин: РФ предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов

Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. По словам Путина, технические вопросы проработают министры финансов.

Комментируя события в Белоруссии, где проходят массовые протесты против официально объявленной победы Лукашенко на выборах президента, Путин сказал, что "белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране". При этом российский президент отметил, что Россия рассматривает Белоруссию как своего ближайшего союзника и "выполнит договорённости, вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ".

Лукашенко в ответ поблагодарил Путина и российские власти, как он выразился, за поддержку в послевыборный период. "Друг познаётся в беде" - дословно сказал он. Лукашенко сказал, что расскажет Путину об акциях протеста, добавив при этом, что, по его мнению, ситуация в стране находится под контролем. "Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом" - добавил он, имея в виду Россию.

Путин и Лукашенко обсудили также совместные военные учения, которые проходят сейчас в Белоруссии, причём Путин подчеркнул, что после их завершения российские войска вернутся в места дислокации.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что страны договариваются о рефинансировании белорусского долга России на 1 млрд долларов. Сумма 1,5 млрд долларов почти точно совпадает с суммой, которую белорусским властям в августе пришлось потратить на поддержание курса национальной валюты. Всего за месяц Белоруссия лишилась 1,4 млрд долларов или 15% своих золотовалютных резервов.

По оценке "Открытых медиа", суммарные потери России от поддержки режима Лукашенко за 25 лет составляют как минимум 98,7 млрд долларов в номинальных цифрах, а с учётом инфляции, в ценах 2019 года — 116,1 млрд долларов.

Перед началом встречи сообщалось, что она пройдёт без присутствия журналистов, однако телеканал RT показал запись беседы Путина и Лукашенко, по всей видимости, перед началом переговоров. Сейчас переговоры продолжаются за закрытыми дверями.

Лукашенко прилетел из Минска в Сочи на встречу с Путиным утром в понедельник. Переговоры начались после 14 часов по московскому времени.

Это первая зарубежная поездка Лукашенко после выборов 9 августа, против официальных итогов которых в Белоруссии уже более месяца проходят массовые акции протеста. Страны Запада, как и белорусская оппозиция, не признали итоги выборов президента, указывая на масштабные фальсификации.

Белорусская оппозиция и ряд стран Запада опасаются, что Лукашенко в нынешней ситуации может пойти на большие уступки Путину по вопросу об интеграции, что может фактически привести к подчинению Минска Москве. Оппозиционный лидер Светлана Тихановская – соперница Лукашенко по выборам 9 августа – заявила в связи со встречей двух президентов: “Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом“.