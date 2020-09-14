Союз архитекторов отменил конкурс по реорганизации Мавзолея Ленина 

Союз архитекторов России отменил конкурс проектов по использованию Мавзолея Владиимира Ленина после захоронения его тела, сообщил глава союза Николай Шумаков.
По его словам, конкурс решили отменить из-за того, что на союз вылилось "очень много негатива" и его обвинили "во всех грехах" - в частности, в намерении снести Мавзолей и вынести из него тело вождя мирового пролетариата. Шумаков отметил, что "это невозможно". Глава Союза архитекторов добавил, что в ближайшие годы новый конкурс объявлен не будет.
О конкурсе на лучшую концепцию реорганизации Мавзолея стало известно 11 сентября. В сообщении организаторов говорилось, что нынешнее местонахождение тела Ленина противоречит современным представлениям о памяти и является нарушением русской православной традиции. По одному из планов Союза архитекторов, Мавзолей мог стать филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева.
К участию в конкурсе были приглашены как архитекторы, так и обычные граждане России и СНГ. Его итоги должны были подвести в середине ноября на фестивале "Зодчество" в Москве. В состав жюри были приглашены министр культуры Ольга Любимова, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, директор музея Кремля Елена Гагарина.
- Тело Владимира Ленина в прозрачном саркофаге хранится в Мавзолее с 1924 года. Первое фанерное сооружение построили в январе того же года, сразу после смерти вождя. Второй деревянный Мавзолей был построен в мае. Гранитное сооружение возвели к октябрю 1930 года. При Мавзолее работает лаборатория по сохранению тела Ленина.
- Споры о необходимости перезахоронения тела вождя начались в 1989 году. Тогда народный депутат СССР Юрий Карякин заявил, что Ленин хотел, чтобы его похоронили на кладбище рядом с могилой матери. Однако документальных подтверждений этому не нашлось. Племянница Ленина Ольга Ульянова назвала утверждения депутата выдуманными.
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