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Союз архитекторов отменил конкурс по реорганизации Мавзолея Ленина 

Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади в Москве

Союз архитекторов России отменил конкурс проектов по использованию Мавзолея Владиимира Ленина после захоронения его тела, сообщил глава союза Николай Шумаков.

По его словам, конкурс решили отменить из-за того, что на союз вылилось "очень много негатива" и его обвинили "во всех грехах" - в частности, в намерении снести Мавзолей и вынести из него тело вождя мирового пролетариата. Шумаков отметил, что "это невозможно". Глава Союза архитекторов добавил, что в ближайшие годы новый конкурс объявлен не будет.

О конкурсе на лучшую концепцию реорганизации Мавзолея стало известно 11 сентября. В сообщении организаторов говорилось, что нынешнее местонахождение тела Ленина противоречит современным представлениям о памяти и является нарушением русской православной традиции. По одному из планов Союза архитекторов, Мавзолей мог стать филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева.

К участию в конкурсе были приглашены как архитекторы, так и обычные граждане России и СНГ. Его итоги должны были подвести в середине ноября на фестивале "Зодчество" в Москве. В состав жюри были приглашены министр культуры Ольга Любимова, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, директор музея Кремля Елена Гагарина.

Археология.Прошлое. Неудобный Ленин: почему так скромно отмечают юбилей вождя?
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Археология.Прошлое. Неудобный Ленин: почему так скромно отмечают юбилей вождя?
by Радио Свобода

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  • Тело Владимира Ленина в прозрачном саркофаге хранится в Мавзолее с 1924 года. Первое фанерное сооружение построили в январе того же года, сразу после смерти вождя. Второй деревянный Мавзолей был построен в мае. Гранитное сооружение возвели к октябрю 1930 года. При Мавзолее работает лаборатория по сохранению тела Ленина.
  • Споры о необходимости перезахоронения тела вождя начались в 1989 году. Тогда народный депутат СССР Юрий Карякин заявил, что Ленин хотел, чтобы его похоронили на кладбище рядом с могилой матери. Однако документальных подтверждений этому не нашлось. Племянница Ленина Ольга Ульянова назвала утверждения депутата выдуманными.

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