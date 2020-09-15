"Возвращение блудного сына": Рунет о визите Лукашенко в Сочи

Одно из самых обсуждаемых событий понедельника - визит Александра Лукашенко в Сочи.

Сергей Марков:

Динамика отношений Путина и Лукашенко. Заигрался в многовекторность. Но вовремя опомнился в отличие от Януковича и Россия спасает. Россия всегда спасает тех, кто просит. Возвращение блудного сына - это великий библейский сюжет.

Алексей Табалов:

Сегодня в Сочи с глазу на глаз встречаются два клопа, которые так вцепились во власть, что отдодрать без силы их уже невозможно.

Андрей Перла:

Знаете, что мне напомнил этот визит? Только не поймите меня неправильно. В Средние века так вассалы ездили к сюзеренам – за разрешением, частью формальным, частью содержательным, продолжать управлять своим феодом. Княжеством или там герцогством. Лукашенко избранный и легитимный президент Белоруссии. Но во время сегодняшней встречи было ясно видно, что президент независимого государства в то же время – в рамках Союзного государства? Или по жизни? – путинский вассал.

И сейчас ситуация такова, что (и не Союзное государство тому причиной, хотя и это важно) его право на управление своим государством должен подтвердить президент России.

Если бы не подтвердил, был бы другой разговор. Но он это сделал. И формально, и неформально очень убедительно. Вспомнил, как поздравил с победой на выборах. Одобрил работу по изменению Конституции республики, продемонстрировав знание подробностей. (В этот момент действительно на мгновение было похоже, что Путин встречается не с главой Союзного государства, а с подчинённым вроде губернатора – тон был взят такой.)

Наши враги будут рады этому образу, но я всё равно скажу: сегодня Владимир Путин выдал Александру Лукашенко ярлык на княжение. В западных русских землях, в Белой Руси.

Алексей Лебединский:

Вот в этот самый момент Лукашенко, стоя на полусогнутых, продает торжествующему Путину независимость Беларуси.

Ольга Булгакова:

У Лукашенко красное лицо и дрожат руки «как у Янаева» - сообщают очевидцы из обеспечения визита в Сочи.

«Батька» даже взял небольшой тайм-аут, чтобы прийти в себя после после прилёта. Ранее в соцмедиа писали, что несмотря на улыбку и радушие, Лукашенко был очень напряжен после посадки борта номер один в Адлере.

Также СМИ рассказали, что самолёт Лукашенко прикрывали в Белоруссии ВВС РБ, а в России - ВКС РФ, это делалось на случай предательства в армии РБ или пуска «случайного» ПЗРК с территории бунтующей страны, в России же защита предоставлялась с рамках уважения партнера по важнейшим переговорам.

«Вот что бывает, когда летишь сдавать свою страну» - пишут эксперты в Белоруссии.

Леонид Гозман:

Весь мир требует от Лукашенко прекратить террор против своего народа – ему, понятно, наплевать. Но вот он приполз к Путину получать ярлык на княжение. Одного слова старшего брата, как теперь называет Лукашенко Путина, было бы достаточно, чтобы люди вышли из тюрем. Но это слово не прозвучало. И не прозвучит! Никто, собственно, и не надеялся.

Главный итог поездки для Лукашенко - кредит в полтора миллиарда долларов, одобренный по итогам переговоров.

Кирилл Гончаров:

Переговоры Лукашенко с Путиным, краткий дайджест:

- вы наш старший брат, Владимир Владимирович!

-вот вам 1,5 млрд долларов.

Юрий Ткачёв:

Справедливости ради, должен отметить, что Лукашенко называл Россию "старшим братом" Белоруссии не только сейчас, когда припекло.

"Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", Лукашенко, сентябрь 2019-го

"Судьба наша такая - жить вместе. Даже если наш старший брат не очень, такой-сякой", - Лукашенко в марте 2019-го.

Так что это нормальная для Лукашенко риторика, ничего экстраординарного.

Геннадий Вольман:

Путин взял с каждого российского пенсионера по $34 (2.571 руб) и подарил их Лукашенко. Они ему нужнее, беларуские гестаповцы отказываются бесплатно бить народ дубинками по почкам.

Филипп Леонтьев:

за 3 миллиарда купили Крым и Донецк с Луганском (Мариуполь выкупили обратно). А что купили в Белоруссии за полтора?

Андрей Волна:

Сколько это - полтора миллиарда долларов? Полтора миллиарда, что мы дали (кредитовали) потерявшему легитимность Лукашенко.

Как и большинство из нас, в деньгах я просто не могу представить себе такую сумму. Мне проще представить её в человеческих жизнях. В детских жизнях.

Каждый год в России рождаются 200 детей с генетической аномалией, что выражается в такой болезни, как спинальная мышечная атрофия (СМА). Это тогда, когда мотонейроны у вначале клинически здорового малыша постепенно отмирают. Сначала отключаются ножки, потом - мышцы туловища, ручки, дыхательная мускулатура... Дитё умирает, хлопая глазками, в полном сознании и под плач (и вой...) родителей, бабушек, дедушек.

Современная медицина научилась лечить (вернее, ПОЛНОСТЬЮ останавливать развитие) СМА. Для этого нужна ВСЕГО ОДНА инъекция. Но, это самый дорогой «укол» в мире. Инъекция препарата Золгенсма - это два с половиной миллиона долларов. Чуть меньше. Округлим. Но, болезнь останавливается полностью и на всю (обычную, человеческую) жизнь.

Сегодняшний именинник Евгений Ройзман на своей странице начал сбор средств на одну такую инъекцию для Миши Бахтина, что на фото. Без инъекции (одного «укола») Миша умрет. Если есть возможность, зайдите к Евгению на страницу. Там есть реквизиты. В рублях Мишина жизнь стоит 160 миллионов. Пожертвуйте!

Так вот. Сегодня мы отдали сбрендившему старику-диктатору из Беларуси Мишину жизнь и ещё 599 жизней российских малышей. Детей, которых можно вылечить.

Шестьсот детей! Шестьсот жизней. Вот именно столько - эти полтора миллиарда. Шестьсот вселенных, что непременно угаснут. Вам судить - много это или мало.





Николай Травкин:

Дал Владимир Владимирович Луке $1,5 млрда...

А Януковичу тогда в аналогичной ситуации успел $3млрда сунуть.

Михаил Крутихин:

Если исходить из российской конституции, то Путин не имел никакого права отдавать деньги налогоплательщиков Лукашенко. Федеральными средствами распоряжается не он, а Правительство (статья 114). Он сам находится на содержании у исполнительной власти, которая выделяет на это деньги в бюджете.

Хотя... какая уж здесь конституция...

Ксения Собчак:

Почти 4 с половиной часа длились суперсекретные переговоры Путина и Лукашенко. Эй, Твиттер и Фейсбук, разрывающийся от злости по поводу 1,5 млрд долларов Беларуси от России, ша, спокойно! Песков же уже заявил, что опасений о невозврате этих денег нет. Звучит неубедительно? Ну ладно, вот вам ещё цитату от пресс-секретаря нашего президента «беседа была конструктивной и насыщенной по содержанию».

Вообще, конечно, зря мы гневались на пиар службу Лукашенко. Ну нельзя такими отписками кормить народ, желающий хоть как-то понять, что происходит. Открытость как минимум обезопасила бы нас от сумасшедших конспирологий про башни Кремля.

Роман Попков:

Тихановская комментирует полуторамиллиардный долларовый кредит, который Путин хочет выдать Лукашенко:

"Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы. Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет".

Дорогая Светлана! Нашими налогами уже много чего оплачено.

Нашими налогами Путин хотел оплачивать мафиозный украинский режим уголовника Януковича и его бандитов из «Беркута». Но Янукович не устоял, наши налоги не помогли в этом деле. И тогда наши налоги пошли на создание двух донбасских бантустанов, на одну из самых безумных и преступных в истории России войн.

Потом нашими налогами оплачивалось спасение Башара Асада от эшафота и петли.

Нашими налогами оплачен режим Кадырова – великолепный оазис тоталитаризма в авторитарной стране.

Да господи, нашими налогами оплачиваются наши же избиения на улицах наших же городов. Нашими налогами оплачиваются системы электронной слежки за нами, нашими налогами оплачиваются уголовные дела против нас.

Тоже мне, нашли чем попрекнуть, ха. У налогоплательщиков в России стальное терпение и бездонные карманы. Единственная надежда – на то, что Александру Григорьевичу наши деньги не помогут.

Алексей Захаров:

Путин подтвердил, что Россия предоставит режиму Александра Лукашенко кредит в 1.5 миллиардов долларов. С моей точки зрения это - чистой воды благотворительность, без больших перспектив возврата (тут многие со мной согласятся) и без дополнительных договоренностей типа приватизации белорусских активов или аннексии. Я скептически отношусь к двум последним перспективам потому что это предполагает наличие реализуемой угрозы со стороны Путина. Типа, если не подпишешь соглашение, то денег не получишь и твой режим рано или поздно падет. Сказать это Путин, наверное, может, а вот исполнить угрозу - нет. Ведь вариант "Лукашенко будет свергнут народом" для него хуже, чем "сохранится статус-кво и Лукашенко останется у власти". Когда придет время выполнять обещанную угрозу, то выбирать придется именно между этими двумя вариантами - и неважно, насколько сильно Путин хочет присоединить Беларусь или, не знаю, разместить там дополнительные военные базы. Поэтому Лукашенко - который это знает - будет тянуть и требовать денег на свою поддержку, не отдавая ничего взамен.

Это максимально упрощенный и дилетантский теоретико-игровой анализ, и не учитывает много чего другого - в первую очередь, возможности замены Лукашенко в ходе дворцового переворота силами Москвы. Однако смена лидера страны в результате иностранного вмешательства - это достаточно редкая вещь, тем более если она не сопровождается военной интервенцией. Я не являюсь специалистом в международных отношениях, но мне кажется, что этот вариант, с учетом рисков, еще более затратен для Путина чем "все остается как есть". Поэтому такая угроза тоже не реализуема. Путин, видящий себя чуть ли не лидером мировой культурной контрреволюции, будет платить - точнее, конечно, платить за эти решения будем мы с вами, деньгами и, что несоизмеримо важнее, своим добрым именем. Надеюсь, что у белорусов все равно получится свергнуть своего диктатора.

Игорь Клямкин:

Что может посоветовать Путин беларускому диктатору, которому в субботу и воскресенье протестующие еще раз дали понять, что перед ним не отступят, что устрашить их ужесточением репрессий у него не получится? Определенно можно сказать одно: если после возвращения из Сочи Лукашенко станет действовать еще более брутально, то восставшие против диктатуры беларусы отвернутся и от попустительствующей диктатору России.

Илья Булавинов:

Все просто

1. Налоговый манёвр

2. Военная база

3. Признание А/ЮО

Если ничего из этого не произойдёт, значить, Лукашенко снова всех обыграл

И надо сказать, такое мнение - что именно Лукашенко "всех переиграл" - тоже есть.

Дмитрий Шушарин:

Батька летит в Сочи инспектировать управление сырьевым придатком Белоруссии

Борис Фель:

У Лукашенко, кстати, большой дом в Сочи, недалеко от путинской резиденции, где они сейчас вдвоем торгуют Беларусь ( фото). Он сдуру года два тому сам рассказывал. Хороший дом, главное, никакие протестующие туда не дойдут.

Алексей Лапшин:

Не нужно думать, что Россия выступает как полностью самостоятельный игрок. Глобалистская система прочно держит Кремль в своих тисках, но на данном этапе предоставила Москве возможность заниматься белорусским вопросом. Ведь интересы российской олигархии не противоречат интересам глобальной системы, а нынешний президент Беларуси противоречит. В качестве противовеса России, коллективный Запад использует Польшу и Литву, за которыми, конечно, стоят куда более мощные силы.

Лукашенко прекрасно понимает различия в интересах российских кланов и умело играет на них. Первая после начала волнений встреча с Путиным не стала каким-то переломом в отношениях.

Дарья Митина:

В преддверии сегодняшней встречи на высшем уровне не только многие мои мудрые и прошаренные френды, но и профессиональные политические эксперты писали, что

- Лукашенко едет в Москву "сдаваться";

- Лукашенко привезет и бросит к ногам Москвы все её давние хотелки - мол, теперь-то уж точно всё сдаст;

- сегодня наконец состоится торжественное создание союзного государства на выгодных Москве условиях;

- некоторые даже писали о поглощении, мол, Беларусь станет 86-м субъектом федерации (вариант: шесть белорусских областей станут шестью областями России).

На все эти воспалённые влажные мрии в дискуссиях (ссылки можно поискать) Колобок страшно хохотался. Вспомните, о великие эксперты по международным вопросам, Колобок вас предупреждал, что вся эта выдуманная вами чухня реальна примерно так же, как то, что Земля налетит на небесную ось. Единственный возможный результат сегодняшней встречи - новый кредит для РБ (вспомните наши диалоги, Колобок так и писал, мол, ярд - маловато, два - много, а полтора ярда в самый раз). Сегодня Колобок опять хохотался, и опять над вами, лопоухие вы мои ("Судьбоносная встреча!!!" "Решается судьба Лукашенко!!!" Решается судьба Путина и транзита!!!"). Колобка слушайте, а лучше - записывайте, что он говорит.