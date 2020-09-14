На Венере обнаружены признаки условий, в которых возможна жизнь

Поиски внеземных форм жизни, возможно, впервые увенчались успехом, информирует Би-би-си. Учёным удалось обнаружить в атмосфере Венеры редкое химическое соединение, которое может являться признаком наличия условий для жизни микроорганизмов. Международная команда учёных под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Гривз объявила об этом открытии на специально созванной пресс-конференции.



Статья об открытии опубликована в журнале Nature Astronomy.





В атмосфере Венеры обнаружены значительные запасы фосфина (гидрида фосфора, PH₃). Это бесцветный ядовитый газ, редко встречающийся на Земле в естественных условиях. Для его получения, как правило, используют искусственную химической реакцию в производственных условиях.



Фосфин выделяется при ударе молний и при вулканической активности. Но в этих случаях речь идёт лишь о небольших количествах газа. На Венере, как заявляют учёные, обнаружены значительные его запасы. Это позволяет предположить, что в таких количествах фосфин может быть получен естественным путем - в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде.



По признанию профессора Джейн Гривз, неожиданные результаты были получены при тестировании возможностей мощного телескопа (JCMT). "Когда мы получили первые признаки наличия фосфина в атмосфере Венеры, для нас это был шок", сказала руководитель международной группы учёных.



Венера почти в полтора раза ближе к Солнцу, чем Земля. Её поверхность разогрета настолько, что существование каких-либо форм жизни исключено: при температуре около 460 градусов Цельсия плавится даже свинец.



Однако ученые давно подозревали, что бактерии могут присутствовать не на поверхности, а в толще атмосферы Венеры - она состоит преимущественно из углекислого газа с примесью азота и диоксида серы.

Сделанное открытие лишь свидетельствует, что на Венере может существовать, но не доказывает, что она там существует. Не исключено, что фосфин имеет какое-то другое, неизвестное нам пока происхождение, отмечается в публикации Би-би-си.