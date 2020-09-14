На активиста, выступавшего против губернатора, завели уголовное дело 

В Пензе на оппозиционного активиста Альберта Герасимова завели уголовное дело по статье "Истязание", сообщает "МБХ Медиа". Ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Как сообщил сам Герасимов, в основу дела легли события от 22 апреля этого года, когда двое неизвестных облили его краской. По словам активиста, он догнал одного из нападавших, после чего доставил его в отдел полиции. Теперь же, спустя почти полгода, следствие на основании заявления напавшего на Герасимова посчитало виновным в инциденте оппозиционера.

Заведённое на него уголовное дело Герасимов считает местью за регулярные выступления против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Так, в апреле Герасимов написал на заборе дома чиновника: "Белозерцев, убери забор! Это общественная дорога!". После этого жена губернатора написала на активиста заявление в полицию.