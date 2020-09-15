Тихановская: отказ Лукашенко от власти - вопрос времени

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что отказ президента страны Александра Лукашенко от власти лишь вопрос времени. Об этом она написала в колонке для газеты The Washington Post.



По ее словам, "вопреки государственной пропаганде", время на стороне оппозиции. "Этот режим — колосс на глиняных ногах", — написала Тихановская. Она сообщила, что оппозиция, несмотря на давление властей, а также ложь и пропаганду, которую проводят российские журналисты, продолжит проводить в Белоруссии акции протеста, уточнив, что речь идёт о мирном протесте без применения насилия. "Многие спрашивают, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны", — заявила Тихановская.

Она также обратилась к правительствам других стран и попросила их "прекратить сотрудничество с режимом и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан". По словам Тихановской, все соглашения с нынешней властью другие страны заключают "на их собственный страх и риск".



Накануне в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На ней было объявлено, что Москва предоставит Минску кредит в полтора миллиарда долларов.

Комментируя это сообщение, Тихановская сказала, что это Лукашенко, а не белорусский народ должен будет отдавать этот кредит. Обращаясь к россиянам, она добавила, что их налогами будет оплачено избиение участников протестов. "Агонию Лукашенко это может продлить, но не сможет предотвратить победу народа", - заявила Тихановская.