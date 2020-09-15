Суд запретил прокат четырёх фильмов проекта "ДАУ" в России

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании "Феномен Филмз", требовавшей признать незаконным отказ Министерства культуры выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "ДАУ" режиссера Ильи Хржановского. "Феномен Филмз" намерен оспорить это решение.

В ноябре 2019 года Минкультуры, которое тогда возглавлял Владимир Мединский, отказалось выдать прокатные удостоверения четырём фильмам из проекта "ДАУ": "Наташа", "Новый человек", "Нора/Сын" и "Саша/Валера". В министерстве заявили, что они якобы содержат пропаганду порнографии. Для остальных шести эпизодов проекта прокатные удостоверения были выданы. Режиссер обращался с открытым письмом к руководству министерства, но в ведомстве не нашли обоснований для пересмотра своего решения, предложив Хржановскому обратиться в суд.

В феврале 2020 года кинокомпания "Феномен Филмз", занимающаяся производством "ДАУ", подала иск в Арбитражный суд Москвы.

"ДАУ" – многосерийная драма, основанная на биографии советского физика Льва Ландау. Многие её серии, однако, почти не связаны с фигурой Ландау и посвящены различным аспектам советской жизни. Помимо прочего, поднимаются темы насилия, подавления свободы личности со стороны государства, гомосексуальности. Съёмки фильма начались в 2008 году в Харькове и шли три года. Для них был построен самый крупный на территории Восточной Европы съёмочный павильон. Из нескольких сотен часов отснятого материала режиссёр Илья Хржановский смонтировал 13 фильмов. Премьера проекта "ДАУ" состоялась в феврале 2019 года в Париже.