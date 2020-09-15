Главу белорусских католиков проверяют на принадлежность к гражданству

Главу конференции католических епископов Белоруссии Тадеуша Кондрусевича проверяют на принадлежность к белорусскому гражданству. Об этом заявило МВД Белоруссии.

Кондрусевичу отказали во въезде в Белоруссию из Польши 31 августа. Как стало известно 14 сентября, причиной отказа стал паспорт священника, который признали недействительным. Белорусского гражданства архиепископа не лишали, уточнили в МВД. Кондрусевич направил в министерство запрос, чтобы выяснить основания, по которым его паспорт признан недействительным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич получил в Польше некое задание. За это он попал в список невъездных. По словам Лукашенко, архиепископ "влез в политику и потащил за собой верующих". Кроме того, по словам президента, у главы белорусских католиков может быть гражданство другой страны. Представитель МВД подчеркнул, что проверка паспорта священника была начата была до его поездки в Польшу.

В недавнем интервью Радио Свобода Кондрусевич информацию о втором гражданстве отверг. Римско-католическая церково в Белоруссии, подчеркгула, что архиепископ является белорусским гражданином. В Польше он находился в командировке.

Ранее Кондрусевич на фоне протестов оппозиции после президентских выборов призывал власти Белоруссии начать диалог с общественностью. Он также назвал действия милиции на территории костёла Святых Симеона и Елены в Минске, где во время акции протеста сотрудники МВД заблокировали вход, противоправными.