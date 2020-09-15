Мать министра промышленности Мантурова владеет особняком за 5 млрд 

84-летняя мать министра промышленности России Дениса Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище под Москвой площадью более четырёх тысяч квадратных метров и стоимостью около пяти миллиардов рублей, утверждает "Собеседник". Рядом с этим особняком, по данным издания, находится дом самого Мантурова, ранее официально также записанный на имя его матери, однако в мае этого года подаренный сыну.

Кроме этого, как пишет "Собеседник", семье Мантурова принадлежит особняк площадью три тысячи квадратных метров в центре Геленджика. Изначально его собственником числился отец министра промышленности, после его смерти особняк перешёл к матери, а в марте этого года она уступила право собственности сыну.

В начале сентября "Ведомости" сообщили, что семье Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре столицы. По данным издания, он был приобретён около двух лет назад.

Таким образом, общая стоимость недвижимости семьи Мантурова может достигать 10 миллиардов рублей, что значительно превышает доходы министра. Согласно официальной декларации Дениса Мантурова, его доход за 2019 год составил 586 миллионов рублей, а за 2018-й – 433 миллиона.