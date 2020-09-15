В московском СИЗО "Медведь" за два дня умерли двое заключённых

В московском следственном изоляторе "Медведь" за два дня умерли двое заключённых в возрасте 34 и 40 лет, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Один из заключённых совершил суицид, утверждает она. По словам сокамерника умершего, "его ломало, он почти не ел, лежал, натянув капюшон и укрывшись одеялом". Однако врачи изолятора не вмешались в происходящее. По мнению Меркачевой, они должны были или дать больному таблетки, или отправить его в больницу.

Второй заключённый умер от цирроза, и он также, по данным члена ОНК, долгое время не получал должной медицинской помощи. Больного госпитализировали в последний момент, врачи больницы, в которую он поступил, заявили, что пациент "слишком запущен".