Мособлсуд оставил под арестом видеоблогера Яна Кателевского 

Московский областной суд оставил под арестом оппозиционного видеоблогера Яна Кателевского, отклонив аппеляцию его защиты. Издание "ОВД-Инфо" отмечает, что на судебное заседание не пустили слушателей, включая аккредитованных журналистов.

Яна Кателевского обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: "Вымогательство" и "Умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений".

Дело о вымогательстве полиция возбудила в июле по заявлению инспектора ДПС Павла Горохова. По версии следствия, Кателевский вместе со своим соратником Александром Дороговым якобы требовали от инспектора более миллиона рублей за то, чтобы перестать высмеивать его на своём ютьюб-канале. Обвиняемые вину не признают и заявляют, что уголовное преследование является местью за их антикоррупционные расследования, которые в интернете смотрели десятки тысяч людей.

Дело о порче имущества было возбуждено ранее по событиям августа 2019 года. Обвинение утверждает, что Кателевский якобы повредил капот и зеркала автомобиля инспектора ДПС на сумму более 80 тысяч рублей. Видеоблогер отрицает это, утверждая, что полицейский сам сбил его на своей машине во время съёмки видео.

Ян Кателевский находится в СИЗО №6 города Коломна Московской области. 19 августа Раменский городской суд арестовал его на два месяца в рамках дела о вымогательстве. В рамках дела о порче имущества ему назначили домашний арест.

Кателевский и до этого неоднократно сталкивался с давлением из-за своей деятельности. Так, в 2017 году его дважды арестовывали за съёмку территории возле полицейского участка, которую, как утверждал видеоблогер, полицейские захватили незаконно.