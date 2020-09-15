Сенаторы США готовят санкции против белорусских чиновников

В США двухпартийная группа из 13 сенаторов представила проект резолюции об адресных санкциях против белорусских чиновников, ответственных за подавление мирных протестных манифестаций.

Глава сенатского Комитета по международным отношениям республиканец Джим Риш подверг критике насилие, которое продолжается в Беларуси в отношении.

В тексте резолюции сказано, что прошедшие президентские выборы не были "ни свободными, ни честными", а их официальные результаты названы недействительными. Резолюция требует освобождения всех политических заключенных и задержанных мирных демонстрантов, включая и тех, кто был арестован до выборов.

Как сообщает "Голос Америки", предлагаемые санкции планируется координировать с Европейским союзом.