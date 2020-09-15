В Вашингтоне подписано соглашение между Израилем, ОАЭ и Бахрейном

Королевство Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты и Израиль подписали в Вашингтоне соглашениее о нормализации отношений. Подписи под документом поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и главы министерств иностранных дел Бахрейна и ОАЭ Абдель Латыф аз-Зайяни и Абдалла бен Зейд аль-Нахайян.

Речь не идёт о подписании мирного соглашения, так как государства- – участники соглашения не воевали друг с другом.

Вместе с тем значение этого соглашения для поддержания мира в потенциально нестабильном Ближневосточном регионе, по оценкам мировых СМИ, весьма велико.

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