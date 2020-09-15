В Госдуму внесён закон о внесудебной блокировке "экстремистских" сайтов

В Госдуму внесён законопроект, в случае принятия которого правоохранительные органы смогут без обращения в суд инициировать блокировку любого интернет-ресурса как экстремистского. Для этого будет достаточно заключения одного эксперта. Авторы документа - депутаты законодательного собрания Башкирии и депутат Госдумы от "Единой России" Рамзил Ишсарин.

Сейчас в России действует судебный порядок блокировки экстремистских сайтов. Они включаются Роскомнадзором в Единый реестр запрещённой информации только после того, как признаки экстремизма в них усмотрит федеральный суд на основании заявления прокуратуры или следствия.

По мнению авторов нового законопроекта, действующий сейчас порядок неэффективен, поскольку от обнаружения экстремистского ресурса до его блокировки проходит слишком много времени. В пояснительной записке к документу говорится, что это позволяет нарушителям закона "продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать в неё новых участников".