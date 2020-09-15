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Испания официально осудила режим Франко

Генерал Франсиско Франко выступает с речью в Бильбао, 1939

Правительство Испании приняло 15 сентября Закон демократической памяти. Впервые Испания официально осуждает режим генерала Франко и запрещает "любые попытки оправдывать или восхвалять франкистскую диктатуру 1936-1975 годов и ее деятелей".

Новое законодательство дополняет принятые в 2007 году решения о "дефранкизации", согласно которым улицы изменили свои франкистские названия на новые, а памятники и мемориальные доски, связанные с деятелями бывшего режима были сняты, сообщает "Немецкая волна".

Испанское правительство называет новый закон мерой "окончательной дефранкизации" Испании. Будут закрыты общественные организации с франкистскими названиями. Прежде всего, речь идёт о Национальном фонде имени Франсиско Франко, созданном в 1976 году.

Новым законом запрещаются публичные выступления сторонников диктатуры и демонстрация символики франкистской эпохи.

Правительство планирует также составить списки всех жертв диктатуры и идентифицировать останки этих жертв в братских могилах. Будут ликвидированы судебные приговоры эпохи Франко и дворянские звания, присвоенные диктатором своим приближенным.

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