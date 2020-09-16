ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф по делу об изъятии земли в Сочи

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5,2 тысяч евро жительнице Сочи Нине Беловой по жалобе на изъятие земли перед Олимпиадой в 2014 году. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

В 2012 году Росимущество отсудило у Беловой земельный участок, чтобы построить там пятизвездочный отель для членов Олимпийского комитета. Верховный суд России постановил, что Белова недобросовестно приобрела землю, и аннулировал право собственности.

Белова просила ЕСПЧ признать незаконным изъятие земли и жаловалась на нарушенное, по ее мнению, право на справедливое разбирательство. Суды в России проводили слушания в её отсутствие и не уведомляли её о них.

ЕСПЧ не нашел нарушений права собственности, но признал нарушение права на справедливый суд, и постановил выплатить Беловой компенсацию морального вреда.

Земельные участки под строительство объектов для сочинской Олимпиады 2014 года начали изымать в 2008-м. Людям предлагали другое жилье или компенсацию, сумма которой зачастую была ниже рыночной.