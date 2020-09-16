Министерство финансов России предложило компенсировать рост бюджетных расходов из-за пандемии в 2021 году резким — сразу на 20 процентов — повышением акциза на сигареты, в том числе электронные, и табачную продукцию.

Проект поправок в Налоговый кодекс одобрила комиссия по законопроектной деятельности, его рассмотрят на заседании правительства. Об этом сообщает РБК.

Текущая версия Налогового кодекса предусматривает, что в 2021 году акциз вырастет на 4 процента. Например, действующая сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 рублей за одну тысячу штук — в следующем году должна была вырасти до 2045 рублей. В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза определена уже в 2359 рублей.



Представитель Минфина сообщил, что внеплановое повышение акцизов позволит государству выполнить социальные обязательства "в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии".

Представители табачных компаний предупредили о росте цен на сигареты. Так, в компании British American Tobacco прогнозируют, что розничные цены в среднем вырастут на 20 рублей за пачку. Это в свою очередь, приведёт к тому, что на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения потребители могут перейти на контрафактные и контрабандные сигареты.



Потери федерального бюджета из-за нелегального рынка вырастут кратно, предупреждают в российском офисе Philip Morris. Если поправки будут приняты, бюджет вместо дополнительных доходов может недополучить более 270 миллиардов рублей, считают представители табачных компаний.

Согласно прогнозам на этот год акцизы на табачную продукцию должны принести государству около 600 миллиардов рублей.