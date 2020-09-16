Тихановская: "Надеюсь, это ещё не окончательный ответ России"

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила о готовности предоставить президенту Александру Лукашенко гарантии безопасности в случае его мирного отказа от власти. Об этом она сказала в интервью украинскому изданию "Левый берег".

По словам Тихановской, вопрос о гарантии Лукашенко должен обсуждаться, но сама она убеждена в том, что он может получить их - и "даже больше" - в случае, если он "мирно уйдёт, по-человечески".

Тихановская вновь подтвердила, что выступает исключительно за мирный протест, и выразила уверенность, что протестующие рано или поздно достигнут своих целей. Из её слов следует, что целью акций протеста в ближайшее время будет предотвращение инаугурации Лукашенко, с момента которой формально должен начаться его новый президентский срок. Нынешний срок истекает 5 ноября, и белорусская оппозиция не раз заявляла, что после этой даты он потеряет всякую легитимность. Дата инаугурации пока не назначена.

Тихановская также коснулась отношений с Россией. Она вновь выразила сожаление по поводу позиции российских властей, фактически поддержавших Лукашенко. "Надеюсь, это ещё не окончательный ответ России" - добавила она, отметив, что белорусское общество негативно относится к решению президента России Владимира Путина предоставить Минску кредит, поскольку эти деньги пойдут "на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа". Она также выразила уверенность, что ​в случае, если Лукашенко подпишет соглашение об углублённой интеграции России и Беларуси в рамках Союзного договора, народ Белоруссии выступит против этого. Ранее Тихановская обращалась к Путину, указывая на то, что любые документы, подписанные сейчас Лукашенко, будущая белорусская власть не будет признавать имеющими силу.

Тихановская сейчас находится в Литве, куда выехала под давлением белорусских властей вскоре после выборов 9 августа. Она и её сторонники утверждают, что именно за неё голосовало большинство, однако результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Страны ЕС - в отличие от России - не признали итоги выборов и заявили о подготовке санкций против официального Минска.