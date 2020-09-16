Поставщик оборудования для блокировок сети отказался сотрудничать с Минском

Американская компания Sandvine, поставившая властям Белоруссии оборудование для для фильтрации интернет-трафика, расторгла лицензионное соглашение, заявив, что правительство использовало её продукт для нарушения прав человека. Заявление цитирует агентство Bloomberg.
В тексте утверждается, что в её продукты был добавлен дополнительный код, чтобы “помешать свободному потоку информации во время выборов в Белоруссии”. В компании заявляют, что “ненавидят”, когда их технологию используют для подавления информации, которое приводится к подавлению прав человека.
При этом оборудование будет работать и дальше, власти Белоруссии просто не смогут получать обновления и техническую поддержку. Это значит, что на протяжении длительного времени интернет в стране можно будет продолжать блокировать за счёт технологий Sandvine.
- Об использовании оборудования Sandvine для блокировки траффика в Белоруссии стало известно в августе, поставлено оно было весной. В сентябре помощник лидера демократического меньшинства в Сенате США Дик Дурбин призвал министерство финансов страны проверить, не нарушает ли поставка техники американских санкций против Белоруссии.
- По данным Bloomberg, работники Sandvine выражали недовольство сотрудничеством с правительством Белоруссии. 10 сентября технический директор компании Александр Хаванг заявил в ходе беседы с коллегами, что компания не считает свободный доступ к интернету частью прав человека.
- В 2018 году исследовательский центр Citizen Lab заподозрил Sandvine в помощи в организации интернет-цензуры в Египте. В компании отвергли выводы этого исследования.
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