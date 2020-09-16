Поставщик оборудования для блокировок сети отказался сотрудничать с Минском

Американская компания Sandvine, поставившая властям Белоруссии оборудование для для фильтрации интернет-трафика, расторгла лицензионное соглашение, заявив, что правительство использовало её продукт для нарушения прав человека. Заявление цитирует агентство Bloomberg.

В тексте утверждается, что в её продукты был добавлен дополнительный код, чтобы “помешать свободному потоку информации во время выборов в Белоруссии”. В компании заявляют, что “ненавидят”, когда их технологию используют для подавления информации, которое приводится к подавлению прав человека.

При этом оборудование будет работать и дальше, власти Белоруссии просто не смогут получать обновления и техническую поддержку. Это значит, что на протяжении длительного времени интернет в стране можно будет продолжать блокировать за счёт технологий Sandvine.