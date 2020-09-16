Барбадос откажется от власти британской королевы

Карибское государство Барбадос планирует отказаться от власти британской королевы и стать республикой. Остров провозгласил свою независимость от Великобритании в 1966 году, однако главой государства до сих пор остаётся Елизавета II.

О намерении сделать государство республикой заявила во вторник генерал-губернатор Сандра Мэйсон, зачитывая речь, подготовленную премьер-министром страны. Провозглашение республики должно произойти до 55-летней годовщины независимости страны, которая будет праздноваться в ноябре 2021 года.

“Пришло время полностью оставить наше колониальное прошлое, — заявила Мэйсон. — Барбадосцы хотят, чтобы главой государства был барбадосец”.