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Барбадос откажется от власти британской королевы

Сандра Мэйсон

Карибское государство Барбадос планирует отказаться от власти британской королевы и стать республикой. Остров провозгласил свою независимость от Великобритании в 1966 году, однако главой государства до сих пор остаётся Елизавета II.

О намерении сделать государство республикой заявила во вторник генерал-губернатор Сандра Мэйсон, зачитывая речь, подготовленную премьер-министром страны. Провозглашение республики должно произойти до 55-летней годовщины независимости страны, которая будет праздноваться в ноябре 2021 года.

“Пришло время полностью оставить наше колониальное прошлое, — заявила Мэйсон. — Барбадосцы хотят, чтобы главой государства был барбадосец”.

  • Барбадос был колонизирован Англией в 17 веке, больше 80 процентов населения составляют потомки привезённых из Африки рабов, потомков коренного индейского населения на острове не осталось.

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