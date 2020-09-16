Российский неонацист Максим Марцинкевич умер в СИЗО в Челябинской области, сообщают издание “База” и агентство РАПСИ. Предварительная причина смерти — самоубийство.

36-летний Марцинкевич, известный широкой публике под именем Тесак, получил известность в начале двухтысячных годов, как лидер запрещённой в России неонацистской организации “Формат-18”.

В 2008 году он был осуждён за возбуждение ненависти или вражды за скандирование нацистских лозунгов на политических дебатах в московском ресторане, одним из ведущих был Алексей Навальный, написавший на него заявление в полицию. В 2009 году он был ещё раз осуждён по той же статье за видео, на котором инсценировалось убийство таджика. После этого был осуждён за видео в своих социальных сетях, позже был осуждён за разбой.

В 2012 году Марцинкевич баллотировался в Координационный совет российской оппозиции, но был снят с выборов. Он снимался в проекте “Дау” Ильи Хржановского. В одном из последних интервью он заявлял, что разочаровался в неонацизме.