Фотографировал царя и стал отшельником. Жизнь и работа Карла Буллы

Кавалер Ордена Короны Румынии, личный фотограф Его Величества короля Италии, кавалер французского Ордена Академических пальм, кавалер персидского Ордена Льва и Солнца 4-й степени, придворный фотограф Его Величества короля Сербии, кавалер Ордена Полярной звезды... Династия первого официального российского фотографа была уничтожена в СССР в 1930-е годы. Но в архивах Санкт-Петербурга хранится более 130 тысяч негативов работ Карла Буллы и его сыновей.

Это работы Карла Буллы, первого фотокорреспондента Российской империи.

Родители Карла Буллы переехали в Санкт-Петербург, когда мальчику было 10 лет. Карл пошел работать посыльным в фирму, которая специализировалась на продаже фотопринадлежностей. Там он изучил русский язык – в семье говорили по-немецки – и фотодело. В 1875 году фотограф-самоучка Карл Булла открыл собственное фотоателье.

Булла рекламировал себя так: "Снимает все, в чем только встретится потребность, везде и всюду, не стесняясь ни местностью, ни помещением, как днем, так и во всякое вечернее время, при искусственном свете". И ему, действительно, официально разрешили снимать везде.

В 1886 году Булла получил в министерстве внутренних дел разрешение "на право производства всякого рода фотографических работ вне дома, как-то: на улицах, квартирах и в местах ближайших окрестностей Петербурга" при условии, что это не мешает работать публике и транспорту.

Получив разрешение МВД, Булла мог работать практически беспрепятственно.

Современники Буллы вспоминали, что он с удовольствием фотографировал и балы, и бедноту, хотя последние не приносили ему в то время ни славы, ни денег.

Необыкновенное качество фотографий Буллы объясняется тем, что он использовал сначала аппарат-гармонь на штативе, в котором фотографии делались на стеклянные негативы с влажным фотоэмульсионным покрытием, а потом перешел на сухие бромжелатиновые пластинки, которые производились в его собственном ателье. Появление новой технологии фотографии позволило ему отказаться от штатива и перейти на фотоаппарат, который можно было носить на груди, хоть он и был все еще с "гармонью". Это открыло невероятные новые возможности для репортажной съемки. Впрочем, он не оставлял при этом и портретную фотографию.

В 1896 году Булла получил звание "фотограф Императорского Двора" и специальный знак "фотограф Санкт-Петербурга".

Булле было разрешено фотографировать в присутствии императора. А в 1904 году он сделал снимок Николая II. Коммерческий успех последовал незамедлительно. И уже через 4 года Булла с сыновьями открыл свое ателье на Невском проспекте. Годовой доход фирмы "К.К.Булла" достиг огромной по тем временам суммы 250 000 рублей.

Почему на рубеже 1916–1917 годов Булла решил уехать из Санкт-Петербурга на остров в Эстонию, неизвестно. Есть данные, что он раньше любил отдыхать на острове Сааремаа, где собирались несколько семей немцев из Санкт-Петербурга. Однозначно сказалось и то, что в 1904 году Булла женился в третий раз, и его третья жена была эстонкой. Некоторые историки утверждают, что он собирался вернуться, но большевистский переворот изменил его планы. Сыновья Виктор и Александр продолжили его дело.

Первые годы советской власти прошли для сыновей Буллы спокойно. Семейное фотоателье национализировали, но работать не мешали. Виктор Булла даже стал директором национализированного предприятия и оставил много фотографий Ленина, Сталина, Зиновьева... Но одной из самых ярких фотографий Виктора Буллы советского периода до сих пор считается "Оборона пионеров".