Фотографировал царя и стал отшельником. Жизнь и работа Карла Буллы

Кавалер Ордена Короны Румынии, личный фотограф Его Величества короля Италии, кавалер французского Ордена Академических пальм, кавалер персидского Ордена Льва и Солнца 4-й степени, придворный фотограф Его Величества короля Сербии, кавалер Ордена Полярной звезды...
Династия первого официального российского фотографа была уничтожена в СССР в 1930-е годы. Но в архивах Санкт-Петербурга хранится более 130 тысяч негативов работ Карла Буллы и его сыновей.
Это работы Карла Буллы, первого фотокорреспондента Российской империи.
Родители Карла Буллы переехали в Санкт-Петербург, когда мальчику было 10 лет. Карл пошел работать посыльным в фирму, которая специализировалась на продаже фотопринадлежностей. Там он изучил русский язык – в семье говорили по-немецки – и фотодело. В 1875 году фотограф-самоучка Карл Булла открыл собственное фотоателье.
Булла рекламировал себя так: "Снимает все, в чем только встретится потребность, везде и всюду, не стесняясь ни местностью, ни помещением, как днем, так и во всякое вечернее время, при искусственном свете". И ему, действительно, официально разрешили снимать везде.
В 1886 году Булла получил в министерстве внутренних дел разрешение "на право производства всякого рода фотографических работ вне дома, как-то: на улицах, квартирах и в местах ближайших окрестностей Петербурга" при условии, что это не мешает работать публике и транспорту.
Получив разрешение МВД, Булла мог работать практически беспрепятственно.
Современники Буллы вспоминали, что он с удовольствием фотографировал и балы, и бедноту, хотя последние не приносили ему в то время ни славы, ни денег.
Необыкновенное качество фотографий Буллы объясняется тем, что он использовал сначала аппарат-гармонь на штативе, в котором фотографии делались на стеклянные негативы с влажным фотоэмульсионным покрытием, а потом перешел на сухие бромжелатиновые пластинки, которые производились в его собственном ателье. Появление новой технологии фотографии позволило ему отказаться от штатива и перейти на фотоаппарат, который можно было носить на груди, хоть он и был все еще с "гармонью". Это открыло невероятные новые возможности для репортажной съемки.
Впрочем, он не оставлял при этом и портретную фотографию.
В 1896 году Булла получил звание "фотограф Императорского Двора" и специальный знак "фотограф Санкт-Петербурга".
Булле было разрешено фотографировать в присутствии императора. А в 1904 году он сделал снимок Николая II. Коммерческий успех последовал незамедлительно. И уже через 4 года Булла с сыновьями открыл свое ателье на Невском проспекте. Годовой доход фирмы "К.К.Булла" достиг огромной по тем временам суммы 250 000 рублей.
Почему на рубеже 1916–1917 годов Булла решил уехать из Санкт-Петербурга на остров в Эстонию, неизвестно. Есть данные, что он раньше любил отдыхать на острове Сааремаа, где собирались несколько семей немцев из Санкт-Петербурга. Однозначно сказалось и то, что в 1904 году Булла женился в третий раз, и его третья жена была эстонкой. Некоторые историки утверждают, что он собирался вернуться, но большевистский переворот изменил его планы.
Сыновья Виктор и Александр продолжили его дело.
Первые годы советской власти прошли для сыновей Буллы спокойно. Семейное фотоателье национализировали, но работать не мешали. Виктор Булла даже стал директором национализированного предприятия и оставил много фотографий Ленина, Сталина, Зиновьева... Но одной из самых ярких фотографий Виктора Буллы советского периода до сих пор считается "Оборона пионеров".
Первым арестовали Александра, а затем, в 1938 году, и Виктора – как врагов народа и шпионов. Дочь фотографа Валентина Каминская так вспоминает день обыска: "Тайная полиция пришла к нам в квартиру и вывернула все. Из всех шкафов выкинули стеклянные негативы. Многие из них были дореволюционными. Когда все лежало на полу, они в тяжелых сапогах исполняли какую-то дьявольскую пляску, уничтожая бесценные фотографии". Архив семьи спасло то, что Виктор за три года до этого отдал более 130 тысяч негативов в государственное хранение. Как следует из сохранившегося в деле акта, при обыске были изъяты:
1. Два финских ножа
2. Серебряный портсигар с рублем Екатерины
3. Медалей старинных позолоченных – 12 шт.
4. Медалей старинных серебряных – 10 шт.
5. Старинные царские ордена – 12 шт.
6. Разных иностранных орденов – 13 шт.
7. Разных иностранных крестов – 2 шт.
8. Кокард с коронами – 2 шт.
Это были награды Виктора, полученные за фотографии во время Русско-японской войны, и награды Карла. Виктора расстреляли в октябре 1938 года. В 1958 году он был реабилитирован.
Карл провел последние годы жизни на острове Сааремаа, обучая местных жителей фотоискусству. Он умер в 1929 году. В местном музее до сих пор хранится его камера-гармошка. У его фотосалона в Санкт-Петербурге теперь установлен памятник.
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