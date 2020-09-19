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История

Фотографировал царя и стал отшельником. Жизнь и работа Карла Буллы

Карл Булла считается первым фотокорреспондентом России. На его фотографиях – последние годы царской России. Накануне большевистской революции он оставил свое дело и переехал жить на остров Сааремаа в Эстляндии (теперь Эстония). В 1930-е годы его семья была репрессирована Photo: Karl Bulla (Public domain)

Кавалер Ордена Короны Румынии, личный фотограф Его Величества короля Италии, кавалер французского Ордена Академических пальм, кавалер персидского Ордена Льва и Солнца 4-й степени, придворный фотограф Его Величества короля Сербии, кавалер Ордена Полярной звезды...

Династия первого официального российского фотографа была уничтожена в СССР в 1930-е годы. Но в архивах Санкт-Петербурга хранится более 130 тысяч негативов работ Карла Буллы и его сыновей.

Девушки из благородных семей учатся танцевать мазурку. Санкт-Петербург до 1917 года
Девушки из благородных семей учатся танцевать мазурку. Санкт-Петербург до 1917 года
Монахи Коневского Рождество-Богородичного монастыря позируют на камнях на Ладожском озере, приблизительно 1900 год
Монахи Коневского Рождество-Богородичного монастыря позируют на камнях на Ладожском озере, приблизительно 1900 год
Конькобежец на старте, Санкт-Петербург, начало 1900-х
Конькобежец на старте, Санкт-Петербург, начало 1900-х

Это работы Карла Буллы, первого фотокорреспондента Российской империи.

Карл Булла на закате своей карьеры в Санкт-Петербурге. Булла родился в прусском местечке Леобшютц (сейчас это город Глубчице в Польше) в 1855 году
Карл Булла на закате своей карьеры в Санкт-Петербурге. Булла родился в прусском местечке Леобшютц (сейчас это город Глубчице в Польше) в 1855 году

Родители Карла Буллы переехали в Санкт-Петербург, когда мальчику было 10 лет. Карл пошел работать посыльным в фирму, которая специализировалась на продаже фотопринадлежностей. Там он изучил русский язык – в семье говорили по-немецки – и фотодело. В 1875 году фотограф-самоучка Карл Булла открыл собственное фотоателье.

Прима-балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская, одно время любовница тогда еще будущего императора Николая II
Прима-балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская, одно время любовница тогда еще будущего императора Николая II

Булла рекламировал себя так: "Снимает все, в чем только встретится потребность, везде и всюду, не стесняясь ни местностью, ни помещением, как днем, так и во всякое вечернее время, при искусственном свете". И ему, действительно, официально разрешили снимать везде.

Демонстрация лыжного паруса на замерзшей Неве, приблизительно 1910 год
Демонстрация лыжного паруса на замерзшей Неве, приблизительно 1910 год

В 1886 году Булла получил в министерстве внутренних дел разрешение "на право производства всякого рода фотографических работ вне дома, как-то: на улицах, квартирах и в местах ближайших окрестностей Петербурга" при условии, что это не мешает работать публике и транспорту.

Спасение лошадей, оказавшихся в ледяной воде из-за обрушения Египетского моста через Фонтанку, Санкт-Петербург, 20 января (2 февраля) 1905 года. Обрушение произошло в момент, когда по мосту проходил лейб-гвардии конный-гренадерский полк. Обошлось без человеческих жертв, но три лошади погибли
Спасение лошадей, оказавшихся в ледяной воде из-за обрушения Египетского моста через Фонтанку, Санкт-Петербург, 20 января (2 февраля) 1905 года. Обрушение произошло в момент, когда по мосту проходил лейб-гвардии конный-гренадерский полк. Обошлось без человеческих жертв, но три лошади погибли

Получив разрешение МВД, Булла мог работать практически беспрепятственно.

Продавец кваса
Продавец кваса

Современники Буллы вспоминали, что он с удовольствием фотографировал и балы, и бедноту, хотя последние не приносили ему в то время ни славы, ни денег.

Столовая для бедных Санкт-Петербурга, 1911 год
Столовая для бедных Санкт-Петербурга, 1911 год
Оригинальная подпись под этой фотографией – "хулиганы". Один из воришек Санкт-Петербурга (в центре) заметил фотографа
Оригинальная подпись под этой фотографией – "хулиганы". Один из воришек Санкт-Петербурга (в центре) заметил фотографа
Главный священник монастыря в окрестностях Санкт-Петербурга, 1913 год
Главный священник монастыря в окрестностях Санкт-Петербурга, 1913 год

Необыкновенное качество фотографий Буллы объясняется тем, что он использовал сначала аппарат-гармонь на штативе, в котором фотографии делались на стеклянные негативы с влажным фотоэмульсионным покрытием, а потом перешел на сухие бромжелатиновые пластинки, которые производились в его собственном ателье. Появление новой технологии фотографии позволило ему отказаться от штатива и перейти на фотоаппарат, который можно было носить на груди, хоть он и был все еще с "гармонью". Это открыло невероятные новые возможности для репортажной съемки.

Впрочем, он не оставлял при этом и портретную фотографию.

Лев Толстой в Ясной Поляне в 1908 году. Фотосессия проходила по поводу 80-летия писателя
Лев Толстой в Ясной Поляне в 1908 году. Фотосессия проходила по поводу 80-летия писателя
Карл Булла (слева) с Львом Толстым во время фотосессии 1908 года
Карл Булла (слева) с Львом Толстым во время фотосессии 1908 года

В 1896 году Булла получил звание "фотограф Императорского Двора" и специальный знак "фотограф Санкт-Петербурга".

Дочери императора Николая II позируют перед объективом Буллы в 1914 году
Дочери императора Николая II позируют перед объективом Буллы в 1914 году

Булле было разрешено фотографировать в присутствии императора. А в 1904 году он сделал снимок Николая II. Коммерческий успех последовал незамедлительно. И уже через 4 года Булла с сыновьями открыл свое ателье на Невском проспекте. Годовой доход фирмы "К.К.Булла" достиг огромной по тем временам суммы 250 000 рублей.

Участник международного чемпионата по классической французской борьбе 1912 года Карл Поспешил в студии Карла Буллы
Участник международного чемпионата по классической французской борьбе 1912 года Карл Поспешил в студии Карла Буллы

Почему на рубеже 1916–1917 годов Булла решил уехать из Санкт-Петербурга на остров в Эстонию, неизвестно. Есть данные, что он раньше любил отдыхать на острове Сааремаа, где собирались несколько семей немцев из Санкт-Петербурга. Однозначно сказалось и то, что в 1904 году Булла женился в третий раз, и его третья жена была эстонкой. Некоторые историки утверждают, что он собирался вернуться, но большевистский переворот изменил его планы.

Сыновья Виктор и Александр продолжили его дело.

Знаменитая фотография Виктора Буллы. Расстрел войсками Временного правительства демонстрации 4 июля 1917 года. Фотография сделана с крыши фотоателье Буллы на Невском проспекте
Знаменитая фотография Виктора Буллы. Расстрел войсками Временного правительства демонстрации 4 июля 1917 года. Фотография сделана с крыши фотоателье Буллы на Невском проспекте

Первые годы советской власти прошли для сыновей Буллы спокойно. Семейное фотоателье национализировали, но работать не мешали. Виктор Булла даже стал директором национализированного предприятия и оставил много фотографий Ленина, Сталина, Зиновьева... Но одной из самых ярких фотографий Виктора Буллы советского периода до сих пор считается "Оборона пионеров".

"Оборона пионеров", постановочная фотография Виктора Буллы, 1937 год, Ленинград
"Оборона пионеров", постановочная фотография Виктора Буллы, 1937 год, Ленинград

Первым арестовали Александра, а затем, в 1938 году, и Виктора – как врагов народа и шпионов. Дочь фотографа Валентина Каминская так вспоминает день обыска: "Тайная полиция пришла к нам в квартиру и вывернула все. Из всех шкафов выкинули стеклянные негативы. Многие из них были дореволюционными. Когда все лежало на полу, они в тяжелых сапогах исполняли какую-то дьявольскую пляску, уничтожая бесценные фотографии". Архив семьи спасло то, что Виктор за три года до этого отдал более 130 тысяч негативов в государственное хранение. Как следует из сохранившегося в деле акта, при обыске были изъяты:
1. Два финских ножа
2. Серебряный портсигар с рублем Екатерины
3. Медалей старинных позолоченных – 12 шт.
4. Медалей старинных серебряных – 10 шт.
5. Старинные царские ордена – 12 шт.
6. Разных иностранных орденов – 13 шт.
7. Разных иностранных крестов – 2 шт.
8. Кокард с коронами – 2 шт.

Это были награды Виктора, полученные за фотографии во время Русско-японской войны, и награды Карла. Виктора расстреляли в октябре 1938 года. В 1958 году он был реабилитирован.

Карл провел последние годы жизни на острове Сааремаа, обучая местных жителей фотоискусству. Он умер в 1929 году. В местном музее до сих пор хранится его камера-гармошка. У его фотосалона в Санкт-Петербурге теперь установлен памятник.

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