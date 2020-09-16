Глава Еврокомиссии: "ЕС - на стороне белорусского народа"

"Европейский Союз - на стороне белорусского народа" - заявила в среду, выступая в Европарламенте с ежегодной речью о положении дел в ЕС, глава Еврокомиссии (высшего исполнительного органа ЕС) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в ЕС были поражены храбростью участников массовых демонстраций на Площади независимости в Минске и женских маршей солидарности.

"Народ Белоруссии должен иметь право свободно распоряжаться своей судьбой, он не является пешкой на чьей-либо шахматной доске" - сказала глава Еврокомиссии, подтвердив позицию ЕС, что выборы в Белоруссии не были ни честными, ни свободными.

В этом контексте фон дер Ляйен упомянула и об отношениях ЕС с Россией, обратившись к сторонникам более тесных связей с Москвой. По мнению главы Еврокомиссии, отравление оппозиционера Алексея Навального - это не единичный случай, он вписывается в цепочку действий российских властей в Грузии и на Украине, в Сирии и в Солсбери (где было совершено покушение на Сергея Скрипаля), а также по вмешательству в выборы в зарубежных странах. "Никакой газопровод это не поменяет" - сказала она, очевидно имея в виду проект "Северный поток-2". Это было единственное упоминание о России, о возможных санкциях фон дер Ляйен не говорила.