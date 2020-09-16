Украина закрыла пункт пропуска, где находятся паломники-хасиды. ВИДЕО

Украина закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией, у которого находятся паломники-хасиды. Они пытаются попасть в Умань Черкасской области на могилу Рабби Нахмана, чтобы отпраздновать еврейский Новый год – Рош ха-Шана. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами, заявило украинское МВД.

Рабби Нахман – основатель браславского хасидизма. Он жил в Киевской губернии, а незадолго до смерти поселился в Умани. Могила Рабби Нахмана стала местом паломничества. Например, в прошлом году на Рош ха-Шана в Умань приехали более 30 тысяч человек.

В этом году празднование еврейского Нового года проходит на фоне пандемии коронавируса. На Украине введён запрет на въезд для иностранцев. Часть паломников направлялась в Умань через Белоруссию. В результате на украинско-белорусской границе скопилось несколько сотен паломников. Они разбили лагерь на нейтральной территории.

Ранее Украина направила в Умань около 600 полицейских. В сводный отряд вошли кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники.

МИД Украины накануне заявил, что совместно с белорусскими и израильскими властями обеспечил хасидов кошерной едой и напитками. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил правительству договориться с Киевом о возможном создании "зеленого коридора" для паломников. Международный благотворительный фонд имени Рабби Нахмана попросил президента Украины Владимира Зеленского сделать исключение для хасидов и разрешить им на несколько дней посетить Умань.

Рош ха-Шана в этом году отмечается с 18 по 20 сентября.