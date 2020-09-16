Ещё семерых крымских татар приговорили к длительным срокам

В Ростове-на-Дону военный суд приговорил к длительным срокам заключения семерых крымских татар по обвинению в организации деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и участии в ней, а также по обвинению в покушении на насильственный захват власти.

Марлена Асанова приговорили к 19 годам колонии, Мемета Белялова - к восемнадцати, Тимура Ибрагимова - к семнадцати, Сейрана Салиева - к шестнадцати, Сервера Мустафаева - к четырнадцати, Эдем Смаилов и Сервер Зекирьяев получили по 13 лет заключения.

Длительные сроки обвинение запрашивало "с учётом многочисленных позитивных характеристик" подсудимых и "с учётом смягчающих обстоятельств - многодетных семей".

При этом впервые с 2014 года по уголовным делам, которые российские власти заводили на крымских татар, один обвиняемый был оправдан. Невиновным признали Эрнеса Аметова, для которого прокуратура запрашивала 17 лет и 6 месяцев колонии. Издание "Грати" отмечает, что о выходе Аметова из религиозного движения "Хизб ут-Тахрир" во время суда говорили засекреченные свидетели обвинения.

Все подсудимые являлись жителями крымского города Бахчисарай. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политическими заключёнными.