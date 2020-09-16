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Экс-глава федерации лёгкой атлетики признал, что скрывал допинг в России

Ламин Диак, возглавлявший Международную федерацию лёгкой атлетики с 1990 по 2015 год  

Бывший глава Международной федерации лёгкой атлетики Ламин Диак, возглавлявший организацию с 1990 по 2015 год, приговорён парижским судом к четырём годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Согласно одному из пунктов обвинения, который Диак признал, он в течение нескольких лет скрывал положительные результаты допинг-проб российских спортсменов, по его словам – для того, чтобы не портить имидж России перед чемпионатом мира по лёгкой атлетике в Москве 2013 года и не сорвать крупные контракты федерации со спонсорами. Как выяснил суд, это позволило некоторым российским атлетам принять участие в летних олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и выиграть там медали, несмотря на положительные допинг-пробы.

Кроме Диака суд в Париже приговорил к трём годам тюрьмы бывшего главу Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентина Балахничева, и к двум годам - бывшего старшего тренера сборной России Алексея Мельникова. Оба признаны виновными в коррупции, но осуждены заочно, так как находятся в России. Франция объявила их в международный розыск.

Известно, что Балахничев вину не признал и собирается обжаловать решение парижского суда в Верховном суде Франции и Европейском суде по правам человека.

  • Всероссийская федерация лёгкой атлетики с 2015 года дисквалифицирована из-за многочисленных допинговых нарушений. Из-за этого российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

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