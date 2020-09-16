Правительство России потратит более 42 млн рублей на борьбу с воронами 

Правительство России выделит 42 миллиона 600 тысяч рулей на борьбу с воронами, которые водятся на крыше дома правительства, или просто - Белого дома, на Краснопресненской набережной в Москве. Половину суммы планируется потратить в следующем году, ещё половину - в 2022-м.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, которая попала в распоряжение издания РБК, официальная формулировка, касающаяся трат - "организация работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации".

РБК направил запрос в пресс-службу правительства, но ответа пока не получил.