Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Суд в Москве отправил под домашний арест 78-летнего учёного, бывшего депутата Госдумы, советника "Росатома" Владимира Грачёва по делу о взятке в один миллион евро. Об этом "Коммерсанту" сообщили в пресс-службе суда.

Днём 16 сентября Грачёва задержали сотрудники ФСБ в ресторане "Ваниль" в центре Москвы, когда он получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, 3 миллиона рублей. Следствие полагает, что это лишь первая часть денег, на выплате которой настаивал ученый. Всего же за лоббирование интересов владельцев комплексов по переработке мусора, по версии следствия, Владимир Грачёв требовал один миллион евро.

Однако, посчитав условия, выдвинутые учёным, чрезмерными, его партнёры обратились в ФСБ. За Грачёвым установили наблюдение, а затем задержали с поличным, отмечается в материалах дела.

В отношении Грачёва возбудили дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его адвокат отказался от комментариев. В окружении Грачёва полагают, что он стал жертвой провокации, пишет "Коммерсантъ".

Грачёв, как отмечает издание, "резко критиковал техническое состояние мусоропереработки в России, настаивая на ее комплексной модернизации". В марте в составе научного совета РАН он выступал против сжигания мусора без сортировки на заводах в Подмосковье и Татарстане.

В ноябре 2019 года "Росатом" назначили федеральным оператором по утилизации опасных отходов — как промышленных , так и вышедших из строя бытовых предметов.