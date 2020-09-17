Польша намерена арестовать троих авиадиспетчеров из Смоленска

Генеральная прокуратура Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством об аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный во время крушения президентского самолета Ту-154М в апреле 2010 года. Их обвиняют в "умышленном доведении до авиакатастрофы", в которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик.

Если суд удовлетворит требования прокуратуры, то диспетчеров смогут объявить в международный розыск.

Первая польская комиссия по расследованию катастрофы признала её причиной ошибку пилота, пытавшегося посадить лайнер в условиях очень плохой видимости. Польские следователи также установили, что в день крушения в аэропорту Смоленска не работала радиолокационная система посадки. Российские диспетчеры не видели, где находится самолет, и, как считает польская сторона, передавали пилотам ложную информацию о заходе на посадку. Россия эти обвинения отрицает, как и Межгосударственный авиационный комитет, занимающийся расследованием авиакатастроф на территории постсоветского пространства.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) говорили, что самолет разбился из-за ошибки пилотов, начавших посадку при плохой погоде. В отчёте МАК указывалось, что в кабине пилотов находился посторонний человек.

В 2016 году Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском. Тогда же министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной крушения мог стать теракт.

В июле 2020 года польская комиссия по повторному расследованию крушения самолета заявляла, что трагедия произошла в результате "преднамеренных действий". Причиной крушения стали два взрыва на борту. Взрывчатку, по данным комиссии, заложили в самолёт во время ремонта в России, что подтвердили польская и британская лаборатории.

Следственный комитет России счел версию о взрыве на борту необоснованной.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек. В их числе был президент республики Лех Качиньский, почти всё высшее военное командование, общественные и религиозные деятели и известные политики.