Цена оппозиции. Анна Замейц – о деле Тофига Ягублу

Вчера суд в Баку неожиданно изменил меру пресечения в отношении азербайджанского оппозиционного политика Тофига Ягублу, в начале сентября приговорённого к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в хулиганстве. На следующий день после вынесения приговора Ягублу, признанный правозащитной организацией Amnesty International узником совести, объявил голодовку, требуя отмены судебного вердикта. Этот отчаянный призыв к справедливости в стране, где почти всё зависит от прихоти президента, а также давление международной общественности, заставили власти Азербайджана чуть смягчить позицию: Ягублу переведён под домашний арест.

У критически мыслящих людей, особенно занимающихся политикой, в Азербайджане никогда не было лёгкой жизни. Без независимых судов, с ограниченными политическими свободами и неполноценными выборами эта страна неоднократно оценивалась правозащитными группами как одна из самых репрессивных на постсоветском пространстве. В условиях повсеместного ужесточения связанных с коронавирусом мер Азербайджан перевернул очередную мрачную страницу своей истории: президент Ильхам Алиев, сменивший у власти своего отца Гейдара Алиева в 2003 году и управляющий страной по сей день, умело использовал ограничения пандемии, чтобы возобновить начатое правительством подавление несогласных.

В последние месяцы десятки оппозиционных политиков, гражданских активистов и журналистов подверглись уголовным преследованиям и административным задержаниям. Самые последние протесты ,skb посвящены делу Тофика Ягублу, 59-летнего высокопоставленного политика оппозиционной коалиции. Ягублу был задержан в марте, а тремя днями ранее Алиев в телевизионном обращении назвал оппозиционных политиков "врагами среди нас", "предателями", "пятой колонной", которая стремится "уничтожить Азербайджан" и должна "быть изолирована". По словам Ягублу, 22 марта он находился в своём припаркованном автомобиле, когда другая машина ударила его сбоку. Двое людей вышли из этой машины и попытались напасть на Ягублу. Подозревая неладное, он позвонил в полицию. Но это не помогло: Ягублу был задержан, ему предъявили ложное обвинение в хулиганстве, 3 сентября последовал приговор. Те, кто знают Ягублу лично, опасались, что он не прекратит голодовку, даже если пришлось бы заплатить самую высокую цену.

Бескомпромиссная политическая позиция Тофига Ягублу не могли обеспечить ему безопасность в Азербайджане, ставшем более авторитарным в середине 1990-х годов – после потери Нагорного Карабаха в условиях возросшего влияния клана Алиевых. За 25 лет яростной критики правящей элиты Ягублу прекрасно изучил азербайджанские тюрьмы изнутри. С момента первого административного ареста в 1998 году его отправляли за решетку около 40 раз, в основном в рамках административных задержаний на срок до 30 дней. В 2013 году он был приговорен к 6 годам тюрьмы за предполагаемые попытки организации массовых беспорядков. Через 3 года он был помилован президентом и освобождён.

Общественая реакция может заставить власти Азербайджана задуматься о своих действиях и пересмотреть обвинение в адрес оппозиционного политика

Вскоре после освобождения Тофига в 2016 году мы встретились в одном из пражских кафе. Угублу пытался шутить о тюрьме, рассказывал истории о жизни за решеткой, как будто украденные у него годы были незначительным эпизодом, едва заслуживавшим внимания. Конечно, смешного здесь мало: известно, что для азербайджанских тюрем характерны жестокость, коррупция и плохие санитарные условия. Лицо его омрачилось только однажды, при воспоминании о том, как его дочь Наргиз погибла при родах в Томске (она болела гепатитом, и врачи не смогли помочь), пока он находится в заключении. Семье Ягублу вообще пришлось нелегко: вторая дочь Тофига, Нигяр, правозащитница и член оппозиционной партии "Мусават", была задержана после автомобильной аварии за несколько месяцев до ареста отца. Её приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения, она провела около года за решеткой в ожидании смягчения наказания. Муж Нигяр, журналист Сеймур Гази, был заключен в тюрьму на 5 лет за хулиганство. По словам Али Ягублу, двоюродной сестры Тофига, политика шантажировали, угрожали, что у его детей будут неприятности, если он не прекратит оппозиционную деятельность.

Как утверждают правозащитники, когда после оппозиционного митинга в октябре 2019 года Ягублу снова отправили в тюрьму, его избивали и пытали более месяца. "Он невосприимчив к страху. Есть люди, которых невозможно ни сломать, ни напугать. Тофиг – один из них, – утверждает Аля Ягублу. – Он участвовал в каждой политической акции, в каждом протесте, добиваясь справедливости. Однажды я спросила у него, почему он так решителен. Тофиг ответил: "Где борьба – там и я".

Тем временем разворачивается онлайн-кампания в поддержку Ягублу, идёт сбор подписей с призывами освободить политика, его сторонники выкладывают в сети фотографии с хештегом #TofiqYaqubluyaAzadlıq ("Свободу Тофигу Ягублу"). Надежда на то, что общественная реакция заставит власти Азербайджана задуматься о своих действиях и пересмотреть обвинение в адрес оппозиционного политика. Апелляционное заседание в суде назначено на 28 сентября.

Анна Замейц – журналист, специалист по Южному Кавказу

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Оригинал текста опубликован на сайте New Eastern Europe