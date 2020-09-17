В Конгрессе США назвали виновников двух катастроф "Боинга 737 МАХ"

Два крушения самолетов "Боинг-737 MAX", в результате которых погибли 346 человек, стали "ужасающей кульминацией" ошибок и недочетов, допущенных компанией-производителем и Федеральным авиационным управлением США(FAA). Об этом говорится в докладе специальной комиссии Палаты представителей Конгресса США, которая вела расследование этих катастроф в течение полутора лет.

В ходе расследования было установлено, что специалисты Boeing допустили "ошибочные предположения о конструкции и характеристиках" самолета, особенно в отношении ключевой компьютерной системы безопасности MCAS, которая была связана с авариями в Эфиопии и Индонезии. В свою очередь, "Федеральное авиационное управление не смогло осуществить надзор за Boeing и процессом сертификации самолёта", - отмечается в докладе, где подробно описывается получение компанией одобрения FAA, несмотря на ряд проблем в конструкции самолёта.

Авторы доклада делают вывод, что концерн Boeing был заинтересован в сокращении расходов и ускоренный выпуск Боинга 737 MAX на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo.

Мораторий на полёты самолётов модели 737 МАХ был введён практически во всех странах мира, включая США, в марте 2019 года, после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной крушения "Боинг-737 MAX" в Эфиопии и самолёта той же модели в Индонезии в октябре 2018 года стали ошибки в программном обеспечении. Оба раза, как утверждается, сломался датчик и система ошибочно начала свою работу, направив самолёт к земле. Это с оговорками признал и президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург.

В мае компания Boeing возобновила производство пассажирского самолета "Боинг 737 MAX" на заводе в Рентоне, штат Вашингтон. В конце июня Федеральное управление гражданской авиации США разрешило сертификационные летные испытания.