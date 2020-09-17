"Роскомсвобода" подала иск о запрете системы распознавания лиц

Волонтер "Роскомсвободы" Анна Кузнецова подала в Тверской суд Москвы иск к департаменту информационных технологий мэрии и городскому управлению МВД из-за уличной системы распознавания лиц. Истец требует прекратить использование этой системы и принять в будущем акт, регламентирующий работу подобных систем, рассказала "Коммерсанту" юрист "Роскомсвободы" Екатерина Абашина.

Волонтер потребовала от ответчиков 100 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, причиненного утечкой данных. Как рассказала Абашина, волонтер нашла в интернете продавца, торгующего данными, и анонимно попросила "пробить" информацию о себе. Предоставив свою фотографию, она получила отчет о своих перемещениях за предыдущий месяц. За это волонтер заплатила 16 тысяч рублей.

Юрист "Роскомсвободы" считает, что московские власти не могут гарантировать защищенность данных. Она назвала утечку серьезным нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Источник "Коммерсанта", курирующий цифровизацию ряда ведомств, согласен, что столичные камеры видеонаблюдения защищены слабо и доступ к ним может получить фактически любой человек, "занимающийся взломом на самом примитивном уровне": "Наименее защищенный сегмент – это сами устройства: камеры, коммутаторы, серверы. Разрывы в системе обеспечения защиты информации при доступе к IP-камерам, несовершенство защиты распределенной системы серверов в Москве, а также пробелы в защите при интеграции серверов со сторонними системами позволяют получить доступ к данным довольно легко и без применения спецсредств".