Мэр Харькова Кернес доставлен в клинику "Шарите" с COVID-19

Мэр Харькова Геннадий Кернес в ночь на 17 сентября доставлен на лечение в клинику "Шарите" в Берлине. Он находится в сознании, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил в телеграм-канале бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс. Он опубликовал видео из самолета, доставившего Кернеса в Германию.

61-летний Геннадий Кернес не появлялся на публике с 23 августа. 14 сентября в СМИ появилась информация, что у Кернеса коронавирусная инфекция, и он якобы находится в коме. На следующий день директор департамента городского совета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко заявил, что у Кернеса действительно диагностирован COVID-19 и двустороннее воспаление легких, но он в сознании и дышит самостоятельно. По его словам, мэр Харькова был госпитализирован 10 сентября, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, но вопрос о лечении за границей не рассматривается.

Сегодня же стало известно, что оперная звезда Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. "Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку", - написала певица на своей странице в инстаграме в четверг, 17 сентября.

Нетребко отметила, что у нее было два выбора - "продолжать сидеть дома и бояться заразиться" или "начать работать, разъезжать и выступать с риском заболеть", она "безоговорочно выбрала второе", и ни о чем не жалеет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, заявил, что ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля. Число жертв COVID-19 в мире вскоре превысит один миллион, добавил Гутерриш. Он отметил, что многие возлагают надежды на вакцину, но от пандемии нет панацеи. "Одна вакцина не может решить этот кризис и уж точно не в ближайшем будущем", — считает Гутерриш.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 17 сентября, в мире диагностировано 29,4 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекциейМэр Харькова Геннадий Кернес доставлен в берлинскую клинику «Шарите» с коронавирусом. Самый большой суточный прирост зафиксирован в Индии – 174 тысячи. Следом за ней идут США и Бразилия с 52 и 36 тысячами новых случаев заражения.

В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили ещё 5 762 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за сутки 144 пациента. Самое большое количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 730.