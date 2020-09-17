Суд ЕС отклонил апелляцию "Роснефти" на санкции против России

Суд Европейского союза отклонил апелляцию "Роснефти" на решение признать законными секторальные санкции против России, введённые после аннексии Крыма. Об этом говорится в сообщении суда, поступившем в редакцию Радио Свобода.

"Роснефть" оспаривала европейские санкции в отношении нефтяного сектора, которые, в частности, ограничивают поставки технологий и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых поисках нефти и в нефтедобыче в России. Кроме того, оспаривалось положение о ценных бумагах и кредитовании, ограничивающие предоставление финансирования и услуг по торговле акциями определенным российским компаниям, в том числе нефтяным.

Санкции были введены Евросоюзом в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины. "Роснефть" заявляла, что компания никак не связана с событиями на Украине, а ограничения нарушают нормы ВТО. Европейский суд отклонил иск в 2018 году.