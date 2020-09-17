В Гонконге у коллекционера украли экспонаты, связанные с Мао Цзэдуном

Полиция Гонконга ищет троих человек по подозрению в ограблении квартиры известного коллекционера Фу Чуньсяо. Злоумышленники, в частности, украли вещи, связанные с создателем современного китайского государства Мао Цзэдуном. Сумма ущерба составила четыре миллиарда гонконгских долларов – это более 500 миллионов долларов США, пишет газета South China Morning Post.

По словам коллекционера, среди украденных предметов наиболее ценным было каллиграфическое стихотворение Мао Цзэдуна на двухметровом свитке стоимостью в два миллиарда гонконгских долларов. Другой ценный экспонат – китайская почтовая марка с надписью "Вся страна красная", на которой Тайвань случайно не был закрашен красным. Она была выпущена в 1968 году и была одной из девяти сохранившихся в наше время.

Если информация о случившемся подтвердится, то это будет самая крупная кража со взломом в истории Гонконга.