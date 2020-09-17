Полицейского, убившего задержанного, амнистировали в честь 70-летия Победы

В Дагестане суд освободил от наказания бывшего полицейского, признав его виновным в убийстве задержанного. Решение принято в связи с амнистией к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, поскольку уголовное дело было заведено ещё в 2014 году.

Кроме убийства, которое следствие квалифицировало как "причинение смерти по неосторожности", бывший полицейский Сайпулакади Джамалудинов признан виновным в мошенничестве. По двум статьям Уголовного кодекса его приговорили в общей сложности к двум годам лишения свободы.

Также в качестве моральной компенсации Джамалудинов должен будет выплатить родственникам погибшего 400 тысяч рублей, и ещё 50 тысяч – в качестве возмещения оплаты услуг адвоката. Потерпевшие при этом не согласны со столь мягким приговором и уже подали жалобу в Верховный суд Дагестана.

Убийство 22-летнего строителя Эрадиля Асанова произошло в октябре 2014 года в Ногайском районе Дагестана. Асанова доставили в местный отдел полиции, где, по данным издания "Кавказский узел", попытались заставить признаться в убийстве девушки. Согласно версии МВД, задержанный во время допроса набросился на полицейского с ножом, в ответ тот выстрелил в нападавшего, попав ему в плечо и грудь. Однако, как пишет дагестанская газета "Черновик", осмотр тела показал, что полицейский стрелял в затылок.

После убийства Асанова местные жители несколько раз выходили на митинги с требованием возбудить уголовное дело против полицейского. В итоге дело завели, но Сайпулакади Джамалудинова, который и стрелял в задержанного, арестовали только спустя пять лет.

Убийство девушки, в котором заставляли признаться Эрадиля Асанова, также было раскрыто – спустя год после его смерти.