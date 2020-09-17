Под Екатеринбургом СОБР и ОМОН избили около 40 посетителей кафе 

В посёлке городского типа Белоярский под Екатеринбургом сотрудники СОБР и ОМОН избили и задержали около сорока посетителей кафе "Привал".

Инцидент произошёл 13 сентября, однако известно о нём стало только накануне. Как рассказали очевидцы произошедшего, которых цитирует издание "Екатеринбург онлайн", вечером к кафе приехало около десяти машин с бойцами спецподразделений. Они ворвались в кафе, вытащили посетителей на улицу, положили на землю и начали избивать - в том числе, прикладами от огнестрельного оружия.

Затем задержанных отвезли в отдел полиции "Заречный", где посадили на корточки и держали в таких позах до утра. При этом никому так и не назвали причину задержания, а утром всех отпустили без составления протоколов. Сообщается, что нескольким из задержанных пришлось обращаться за медицинской помощью: у одного из них сломана рука, у другого - бедро.

Администраторы "Привала" в свою очередь рассказали, что спецназовцы полностью обыскали кафе, но что они искали - неизвестно. До их приезда, по словам администрации, в заведении "никакого криминала не происходило".

Один из посетителей "Привала" по имени Александр предположил, что приезд сотрудников правоохранительных органов мог быть связан с отдыхавшим в кафе бойцом ОМОН Иваном Денисовым. Очевидец утверждает, что Денисов напился и пытался подраться с другими посетителями, в результате чего его вывела из заведения охрана. После этого сотрудник ОМОН якобы пообещал разобраться с обидчиками.

В пресс-службах региональных управлений Нацгвардии и МВД подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов приезжали в "Привал", объяснив это "проведением профилактических мероприятий с целью стабилизации оперативной обстановки". В отдел полиции доставили тех, "кто мог быть причастен к возможным нарушениям правопорядка", у одного из них якобы нашли наркотик. В Нацгвардии добавили, что Иван Денисов не имеет отношения к ведомству.