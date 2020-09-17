Губернатор Белгородской области ушёл в отставку после 27 лет работы

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, занимавший этот пост с 1993 года, досрочно ушёл в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс".

Савченко покинул пост губернатора в связи с избранием депутатом областной думы. 22 сентября региональный парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении чиновника на пост представителя Белгородской области в Совете Федерации.

Савченко 70 лет. Он был последним из губернаторов, возглавляющих регион с 1990-х годов. Савченко стал губернатором Белгородской области в 1993 году. После этого он пять раз выигрывал на выборах главы региона, и один раз его утверждала областная дума. Последний раз Савченко вступил в должность губернатора в 2017 году. С 1996 года по 2001 год был членом Совета Федерации от региона и заместителем председателя комитета по аграрной политике.