Более трети депутатов Госдумы регулярно прогуливают голосования

Более трети депутатов Госдумы регулярно пропускают голосования за законопроекты и поправки к ним, а более семидесяти депутатов не голосовали и за половину законодательных инициатив, поступивших на рассмотрение парламента. Это следует из статистики, опубликованной Центром политической конъюнктуры.

Изучив открытые источники, организация составила список депутатов, которые чаще других прогуливали голосования в рамках весенней сессии парламента. В десятку лидеров по этому показателю вошли восемь депутатов "Единой России" - в частности, Лариса Шойгу, пропустившая почти 83% голосований, а также Виктор Игнатов и Юрий Мищеряков, у которых по 81% пропусков.

При этом на первом месте по прогулам депутат от ЛДПР Игорь Лебедев - он принял участие лишь в 5 процентах голосований по законопроектам и поправкам. В десятку вошла также представитель КПРФ Светлана Савицкая, которая не посетила и четверти заседаний, на которых принимались законодательные акты.

Также Центр политической конъюнктуры составил рейтинг по регионам, согласно которому чаще других голосования пропускали депутаты, представляющие Архангельскую область, Карачаево-Черкессию и Тамбовскую область.

Отдельно в статистике отмечены регионы, депутаты которых чаще всего во время голосований нажимали кнопку "за". В лидерах - Орловская и Курская области, Калмыкия и Тыва: их представители в 85% случаев поддерживали предложенные инициативы.