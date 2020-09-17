В Дагестане собирают подписи, чтобы доказать: явка на выборах 94% - ложь

Жители города Дагестанские Огни, в котором по официальным данным явка на последних выборах, прошедших 13 сентября, составила 94,5 %, собирают подписи, чтобы доказать фальсификацию. Об этом сообщает издание "МБХ Медиа" со ссылкой на одного из организаторов сбора Ахмеда Изилова.

По его мнению, в выборах приняли участие не более 20 процентов горожан, имеющих право голоса. При этом на некоторых участках избирательная комиссия Дагестана объявила о стопроцентной явке. В связи с этим инициативная группа, в которую входит Изилов, решила устроить поквартирный обход и пересчитать тех, кто точно не ходил на выборы.

Сообщается, что свою работу инициативная группа начала в среду, 16 сентября, и за сутки собрала уже больше 3 тысяч подписей горожан, не принимавших участие в голосовании. Всего, согласно данным избиркома Дагестана, в городе 22 тысячи 800 избирателей, из них проголосовали 21 тысяча 500 человек, почти половина - досрочно.

Согласно официальным результатам, местные выборы с огромным отрывом выиграла "Единая Россия", получившая 72% голосов. На втором месте - КПРФ, за которую, по данным избиркома, отдали голоса 10,5% избирателей.