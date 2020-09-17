Бывшая модель обвинила Трампа в насилии многолетней давности

Бывшая модель Эми Доррис обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии. Об этом пишет The Guardian.

По словам Доррис, инцидент произошёл в Нью-Йорке, в 1997 году, на открытом чемпионате США по теннису, где она столкнулась с Трампом. В то время он занимался бизнесом. После встречи Трамп якобы стал обнимать её. Рассказ Доррис подтвердили мать и психотерапевт, отмечает The Guardian.

Адвокаты президента все обвинения в его адрес отвергают. Защита настаивает, что модель не говорила об инциденте Трампу и не сообщала о случившемся в полицию. По мнению адвокатов, обвинения со стороны модели могут быть политически мотивированы, так как о них стало известно незадолго до президентских выборов в США. Они назначены на 3 ноября.

В отношении президента Трампа обвинения в сексуальных домогательствах выдвигались неоднократно. Скандал во время прошлых выборов вызвала аудиозапись, на которой Трамп хвастается, что может себе позволить трогать женщин, поскольку является звездой. Тогда Трамп извинился за свои слова.