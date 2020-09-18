В Минске задержана координатор правозащитного центра "Весна"

Координатор волонтёрского проекта правозащитного центра "Весна" Мария Рабкова задержана в Минске вечером 17 сентября, сообщает сайт организации. Где она находится сейчас – неизвестно.

Предположительно, задержание проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии. Оперативники провели в квартире Рабковой обыск, в ходе которого изъяли деньги, технику и личные вещи. Вечером в четверг был задержан и муж правозащитницы, однако позднее он был отпущен.

Текущее местонахождение Рабковой неизвестно, ее ищут родственники, друзья и коллеги. В управлении МВД заявили, что Рабковой у них нет. Не нашлась она и в минском центре временного содержания на улице Окрестина, куда после протестов оппозиции поступала большая часть задержанных.

За время протестов в Беларуси было задержано около десяти тысяч человек, в том числе десятки журналистов. Перед выборами по обвинению в экономических преступлениях был арестован кандидат на пост президента страны Виктор Бабарико, сейчас в СИЗО находится начальница его штаба Мария Колесникова, её подозревают в призывах к захвату власти.