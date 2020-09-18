Умер автор "Форреста Гампа" Уинстон Грум

Автор книги "Форрест Гамп", американский романист Уинстон Грум умер на 78 году жизни. Об этом сообщила в фейсбуке со ссылкой на его семью мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама, где он жил.

Грум родился в Вашингтоне, вырос в Алабаме, окончил университет штата. Служил во Вьетнаме, после окончания службы работал в газете Washington Star, в 1978 году опубликовал первую книгу.

В 1984 году он был номинирован на престижную Пулитцеровскую премию за документальную книгу "Разговор с врагом", в которой рассказывал историю американского солдата, сбежавшего из вьетнамского плена в США, но арестованного там за дезертирство.

В 1986 году он опубликовал книгу "Форрест Гамп", рассказывающую историю жизни одноимённого персонажа из Алабамы. В 1994 году экранизация романа с Томом Хэнком в главной роли получила шесть премий "Оскар", книга стала бестселлером и сделала Грума знаменитым.

После этого он опубликовал четыре художественные книги, в том числе продолжение "Форреста Гампа" и 13 книг об истории США.