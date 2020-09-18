Киркоров и другие артисты из РФ снялись в клипе в поддержку Лукашенко

Группа российских и белорусских поп-исполнителей записала песню и видеоклип в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, против которого в стране уже более месяца проходят массовые акции протеста.

Среди тех, кто снялся в клипе - звёзды российской эстрады Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов и другие.

Видео опубликовано накануне вечером в ютьюб-канале белорусской группы "Аура". Из белорусских исполнителей в записи поучаствовали, в частности, Александр Солодуха, Алёна Ланская, сёстры Груздевы и Руслан Алехно.

Фамилия Лукашенко в песне не называется, однако в припеве звучит цитата из его предвыборного выступления - "Любимую не отдают" (речь идёт о Белоруссии).

"Здесь мы живем, будут жить наши дети, в мире, любви и согласии — вместе" - поют о Белоруссии артисты, в том числе российские.

Комментарии под роликом отключены, также не отображается количество лайков и дизлайков.

Представители Киркорова и Буйнова в пятницу заявили "Открытым медиа", что певцы "не записывали никаких клипов в поддержку Лукашенко". Представительница Буйнова сказала, что певцу просто предложили "записать хорошую песню" в компании Баскова и Киркорова, а о том, что в песне используется цитата белорусского лидера, музыкант не знал. Пресс-секретарь Филиппа Киркорова сказала, что "никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял".