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Киркоров и другие артисты из РФ снялись в клипе в поддержку Лукашенко

Группа российских и белорусских поп-исполнителей записала песню и видеоклип в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, против которого в стране уже более месяца проходят массовые акции протеста.

Среди тех, кто снялся в клипе - звёзды российской эстрады Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов и другие.

Видео опубликовано накануне вечером в ютьюб-канале белорусской группы "Аура". Из белорусских исполнителей в записи поучаствовали, в частности, Александр Солодуха, Алёна Ланская, сёстры Груздевы и Руслан Алехно.

Фамилия Лукашенко в песне не называется, однако в припеве звучит цитата из его предвыборного выступления - "Любимую не отдают" (речь идёт о Белоруссии).

"Здесь мы живем, будут жить наши дети, в мире, любви и согласии — вместе" - поют о Белоруссии артисты, в том числе российские.

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Представители Киркорова и Буйнова в пятницу заявили "Открытым медиа", что певцы "не записывали никаких клипов в поддержку Лукашенко". Представительница Буйнова сказала, что певцу просто предложили "записать хорошую песню" в компании Баскова и Киркорова, а о том, что в песне используется цитата белорусского лидера, музыкант не знал. Пресс-секретарь Филиппа Киркорова сказала, что "никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял".

  • Один из снявшихся в клипе - Николай Басков - накануне выступил в Минске на концерте в рамках форума сторонников Лукашенко, а Киркоров приезжал в Белоруссию во время предвыборной кампании и публично высказывался в поддержку президента.
  • В последнюю неделю перед выборами в начале августа в ряде белорусских городов были анонсированы бесплатные концерты российских исполнителей. Многие пользователи соцсетей призывали их отказаться от выступления. В результате не стали выступать Леонид Агутин, группа Кар-Мэн, Стас Пьеха и другие.
  • Лукашенко объявлен победителем выборов 9 августа. С этим не согласны белорусская оппозиция и участники многотысячных акций протеста - они утверждают, что выборы были сфальсифицированы. Уличное противостояние сопровождается репрессиями против участников и лидеров протеста.

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