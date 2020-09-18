Двум выходцам из Чечни предъявлены обвинения после беспорядков в Дижоне

Французская прокуратура предъявила обвинения двум выходцам из Чечни в связи с беспорядками, которые произошли в июне в Дижоне. Об этом сообщил прокурор города Эрик Матэ. Ранее они были задержаны в пригородах Лиона и Парижа и сейчас находятся под стражей. Их личности пока не раскрываются.

По словам прокурора, двум арестованным выходцам из Чечни предъявили обвинения по статьям "Участие в преступном сговоре" и "Насилие с отягчающими обстоятельствами". Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Беспорядки с участием уроженцев Чечни произошли в Дижоне в середине июня. Толпа числом около 100 человек разгромила кальянную, подконтрольную выходцам из Марокко и Алжира.

Участники беспорядков были вооружены бейсбольными битами, ножами и другими предметами. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Столкновения продолжались несколько дней. В них пострадали более 10 человек.

Поводом для беспорядков, по сообщениям СМИ, стало избиение чеченского подростка. Представители чеченской диаспоры утверждают, что на него напали наркодилеры – выходцы из арабских стран, которые терроризируют район.

Тогда же в сети появились кадры с надписями на стенах домов в Дижоне, прославляющими Россию и Владимира Путина. Многие представители чеченской диаспоры во Франции – беженцы, они были вынуждены уехать из Чечни из-за войны и репрессий со стороны российского режима.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал чеченскую диаспору во Франции. По его мнению, это не были межэтнические столкновения . Чеченцы сплотились и выступили против торговцев наркотиками, написал Кадыров в телеграме.